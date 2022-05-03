他拍到了！海上目擊中國航艦 蘇澳船長當場拍下畫面

一艘蘇澳籍漁船昨天在釣魚台海域（筆指處）撞見中國航母戰鬥群。（資料照，記者江志雄攝）

2022/05/03 18:23

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釣魚台海域撞見中國航艦 蘇澳漁船火速轉向

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1艘宜蘭縣蘇澳籍漁船昨（2）日在釣魚台海域撞見中國航空母艦戰鬥群，事後日本防衛省也證實，中國航艦遼寧號率領7艘軍艦從東海穿越宮古海峽，由於漁船離航艦最近僅3公里，江姓船長拍下畫面，隨即轉向遠離，目前仍在附近海域作業，預計母親節前返台上岸。

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這艘50噸級蘇澳籍漁船昨天上午8點多在北緯26度56分、東經124度47分，即釣魚台周邊的台日漁業協定海域捕蟹，江姓船長發現多艘大型不明國籍軍艦往南航行，其中一艘較大的軍艦似乎是中國的航空母艦，他討海數十年，首度近距離目擊中國航艦，當場拿起手機拍下畫面，隨即下令漁船轉向。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天試圖打電話聯繫江姓船長，但手機門號與LINE都無法接通，聯繫家屬輾轉得知，中國航艦遠離後，江姓船長又重返原海域繼續作業，預定8日前回港，陪家人過母親節。

陳春生說，過去蘇澳漁民在海面碰上中國軍艦距離都很遠，手機拍不清楚，事後只能透過口述說明事發經過，這次雙方相距僅3公里，且航空母艦體型較大，拍攝畫面應該很清晰，「有圖有真相」，可以讓各界一睹中國航艦真實面貌。

釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，每年4到7月是最重要魚汛期，主要魚貨有黑鮪、鯊魚、旗魚、蟹類，陳春生說，隨著國際情勢緊張，如果各國航艦在此頻繁出沒，恐對作業漁民造成衝擊。

中國海軍遼寧號航空母艦（見圖）這兩天穿越第一島鏈南下至太平洋，途中除了日方船艦跟監，還被蘇澳籍漁船目擊。（路透資料照）

蘇澳區漁會總幹事陳春生擔心，各國航艦在釣魚台海域頻繁出沒，恐對作業漁民造成衝擊。（資料照，記者江志雄攝）

日本防衛省統合幕僚監部公布的遼寧號航艦及隨行艦隻的偵蒐照片。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

釣魚台周邊海域是蘇澳漁民重要漁場，圖為停靠在南方澳第三漁港的船隻。（記者江志雄攝）

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