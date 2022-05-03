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    百元快篩試劑嫌貴？ 民進黨團：貨源穩定後自然會降價

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

    2022/05/03 18:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今（3）日批評政府各部門購買快篩試劑價格不一，購買時間不同、價格也不同，衛福部推行快篩實名制要向人民收100元，「差價到哪裡去了？」政府要說清楚。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，不能拿不同時空、環境、背景與國家相比，這不見得公平；相信之後貨源穩定，貨越多價格自然會降。

    鄭運鵬指出，台灣在一個多月前疫情還沒爆發、甚至清零時，他知道的快篩試劑確實有賣到60多元，但不能拿不同時空、環境、背景與國家來比較，把現在的價格和當時滯銷的價格，或其他國家可能有補貼的、中國出口的價格做比較，這不見得公平。

    「政府不會故意買貴，廠商也不會坑政府」鄭運鵬說，他相信之後貨源穩定，貨越多價格自然會降，快篩國家隊的價格也會再降。但現在比較重要的是政府採購的1億試劑如何快速到位，讓大家不用再排隊。

    對於民進黨立委高嘉瑜提及德國快篩試劑才30幾元，鄭運鵬表示，相信她的本意是善意，但身為執政黨立委，可以要政府先提供資訊，真的走不通再來公佈。駐德謝志偉大使也說德國並沒有規定一定要快篩才能出門，若執政黨委員以後可以私下先和相關部會溝通，就比較不會造成指揮中心的困擾。

    對於鄭運鵬的說法，高嘉瑜回應指出，她從來沒有講：「一定要快篩才能出門」的說法，自己從未說「一定要」，也就是「須」這個字，從來沒有。

    高嘉瑜說，至於對快篩的價格問題和其他看法，民間應該是已經有相當共識，希望政府能比照國外，提供更優惠便利多元的購買管道，包括唾液快篩、網路購買等，這些建議都是往好的方向，也是大家期待的，應該不會讓指揮中心困擾。

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