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    民眾黨宜蘭4參選人簽5承諾 宜市、縣長人選6月出爐

    蔡壁如（前排中）說，宜蘭縣、市長參選人，預計六月出爐。（台灣民眾黨提供）

    蔡壁如（前排中）說，宜蘭縣、市長參選人，預計六月出爐。（台灣民眾黨提供）

    2022/05/03 13:26

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今天到宜蘭，率宜蘭縣4名議員、代表參選人，簽署不賄選等5大承諾，預告參選人將以肩背氣球方式行走街頭，傾聽選民聲音。蔡壁如說，6月將提出宜蘭市、宜蘭縣長候選人，條件是要年輕、了解宜蘭問題且要有治理願景。

    宜蘭縣議員羅東選區參選人謝志得、宜蘭選區參選人尤文瀚、頭城鎮民代表參選人劉奕甫、羅東鎮民代表參選人許弘興，今天簽署五大承諾，不賄選、不收回扣、不收紅包、支持透明議會、公開兼職狀況，最後再由蔡壁如簽名，以示見證。

    蔡壁如說，民眾黨是第一個提出永續報告書的政黨，也是第一個推動18歲公民權的政黨，經兩年推動，今年年底將進行複決公投，今年也是2050淨零轉型關鍵年，氣候變遷法、2050淨零路徑，將影響台灣未來30年永續發展，因此，民眾黨今年將以「世代」、「永續」作為選戰主軸，成為候選人共同政見。

    民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華表示，宜蘭縣過去公認為民主聖地，讓宜蘭人不管在何處，都有很強的光榮感，近期卻因為貪汚、圖利等疑雲，讓宜蘭人光榮感蒙塵，因此要求地方政府及議會公開透明，讓縣民隨時可對政治人物監督，是非常重要的，而這也是黨主席柯文哲的創黨理念，盼縣民給予民眾黨參選人支持和鼓勵。

    國民黨、民進黨的宜蘭縣、市長參選人已經出爐，宜蘭縣長由爭取連任的國民黨籍林姿妙，迎戰民進黨籍宜蘭市長江聰淵；宜蘭市長則是民進黨籍賴瑞鼎對上國民黨籍宜蘭市民代表陳美玲。

    蔡壁如說，關於宜蘭縣、市長選戰，將推出人選，預計六月出爐，目前尚在徵詢中，必要時會以徵召方式進行，至於人選條件，她強調，「年輕」一定是條件之一，且要熟悉宜蘭的問題，對於宜蘭要有治理願景，才能為老百姓解決問題。

    台灣民眾黨宜蘭的4名議員、代表參選人，簽署不賄選等5大承諾。（台灣民眾黨提供）

    台灣民眾黨宜蘭的4名議員、代表參選人，簽署不賄選等5大承諾。（台灣民眾黨提供）

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