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    民進黨屏東市長提名人李清聖競選辦公室成立

    李清聖組成志工團隊，開始為競選努力。（記者葉永騫攝）

    李清聖組成志工團隊，開始為競選努力。（記者葉永騫攝）

    2022/05/03 12:46

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東市長提名人李清聖今天成立競選總部，打出「共榮─屏東更好」的口號，李清聖表示，那裡跌倒，就從那裡站起來，重新歷練、升級後，要打造屏東市的榮耀，讓屏東更好，他將和民進黨屏東縣長參選人周春米攜手合作，拿下屏東縣與屏東市，共創縣市榮光。

    李清聖的競選辦公室位於屏東市忠孝路143-1號與周春米服務處相距不遠，交通及停車相當方便，有利於民眾前往洽公及服務，並營造出縣市合作共同競選的形象，李清聖與支持志工也重新檢討了上屆選舉失利的原因，在宗教選票及社團合作方面，在這次特別的加強，已拜會了天公廟、媽祖廟、北極殿等宗教團體進行互動，獲得良好的成果，而擔任縣府工商發展投資策進會總幹事期間，對於屏東的招商和未來建設更加的了解，可說是大幅的升級，這次的李清聖2.0將展現不一樣的風貌和氣勢，尤其是國民黨籍2任屏東市長皆因貪污罪嫌停職，形象清簾的李清聖備受矚目。

    李清聖表示，屏東市需要向前的機會，正面的力量，從政以來，不管是出席、問政或是服務都是有目共睹，還被縣議會同事稱為模範生，擔任工策會總幹事的表現也備受讚揚，而從那裡跌倒，就要從那裡爬起來，再度參選屏東市長，他希望打造屏東市成為好就業、好福利、好光榮的新城市。

    李清聖競選服務處位於屏東市忠孝路，交通很方便。（記者葉永騫攝）

    李清聖競選服務處位於屏東市忠孝路，交通很方便。（記者葉永騫攝）

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