拜登5月將訪韓日 外交部：沒有規劃高層互動

美國總統拜登。（美聯社）

2022/05/03 12:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）5月下旬將展開上任後首次亞洲行，預計訪問韓國和日本。對於我方會否透過任何形式與拜登互動？外交部今表示，目前沒有規劃我國層峰和拜登總統進行溝通或對話。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4月27日宣布，拜登將於5月20日至5月24日訪問韓國和日本，將分別會見韓國新當選的總統尹錫悅和日本首相岸田文雄。拜登此行的目的是推進「政府對於自由和開放的印太地區以及美國對於日、韓條約聯盟堅如磐石般的承諾」。

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由於中國持續對台文攻武嚇，對於拜登首次亞洲行會否透過任何形式和台灣互動？或我方有何傳達訊息規劃？外交部發言人歐江安今在例會回應媒體詢問，罕見直言，外交部目前沒有規劃我國層峰和拜登總統進行相關形式的溝通或對話。

另對於美國以「產線排擠」為由，確定延遲交付原訂供售我國的40門「M109A6」自走砲，另提出「海馬斯」多管火箭等替代方案。歐江安則說，對於替代方案，我方正進行通盤審慎的評估，也會和美方持續溝通協調。國防部已說明，考量作戰精準打擊的火力需求，會完整評估替代方案，再將相關預算送到立院執行。

歐江安說，拜登政府已經3度宣布對台軍售，透過具體行動展現對台灣國防需求的重視，也讓對台軍售常態化，協助我方獲得裝備，提升嚇阻能力。面對中國軍事挑釁，我方展現高度防衛決心，也會持續強化我方不對稱戰力，並會更密切和美國深化安全夥伴關係，維護台海穩定和自由開放的印太區域。

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