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    中共「遼寧號」等8艦航經宮古海峽 日本派「輕航艦」追監

    中國「遼寧號」航空母艦（見圖）編隊通過宮古海峽，日本說明派兵追監中國軍艦情形時，揭露配備全通式甲板的「出雲號」護衛艦，也在追蹤兵力之列。（路透資料照）

    中國「遼寧號」航空母艦（見圖）編隊通過宮古海峽，日本說明派兵追監中國軍艦情形時，揭露配備全通式甲板的「出雲號」護衛艦，也在追蹤兵力之列。（路透資料照）

    2022/05/03 11:05

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「遼寧號」航空母艦編隊通過宮古海峽，遭我國漁民直擊，日本防衛省亦公布中國8艘軍艦航跡。值得注意的是，日本說明派兵追監中國軍艦情形時，揭露配備全通式甲板的「出雲號」護衛艦，也在追蹤兵力之列。對於中共軍艦動態，我國國防部發言人孫立方今日上午表示，國軍依「經常戰備時期突發狀況處置規定」應處，狀況皆正常。

    我國漁民昨日於釣魚台周遭海域直擊10多艘各式軍艦，在公海上朝南方航行，可能是中、日兩國軍艦，其中2艘是疑似航空母艦的大型軍艦。若以日本防衛省公佈資訊比對，中國「遼寧號」航空母艦確實在編隊之列，另外排水量超過4萬噸的「航艦奶媽」呼倫湖號綜合補給艦也伴隨航行。至於另一艘疑似航空母艦者，則可能為日本「出雲號」護衛艦。

    隸屬日本海上自衛隊的「出雲號」為2015年服役迄今的水面艦艇，滿載排水量達27000噸，配備全通式甲板為期特色，最多可搭載28架直升機，因此也被稱為「直升機航艦」。不過，該艦於去年完成第一階段改裝，美軍也已派F-35B戰機驗證起降工作，未來將可增加運用彈性，功能已等同於「輕型航空母艦」。

    不過，為避免衍生爭議，日方以「多用途運用護衛艦」作為對該型艦的名義。

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