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    立院三讀陸海空軍勳賞條例修正案 刪除「鎮懾內亂」可領勳章規定

    立法院院會今三讀通過「陸海空軍勳賞條例部分條文修正案。（記者王藝菘攝）

    立法院院會今三讀通過「陸海空軍勳賞條例部分條文修正案。（記者王藝菘攝）

    2022/05/03 10:16

    〔記者吳書緯／台北報導〕考量陸、海、空軍軍人獲頒雲麾勳章的功績不應僅有「鎮懾內亂」等國共內戰或戒嚴時期相關時代內涵，立法院院會今三讀通過「陸海空軍勳賞條例部分條文修正案」，獲頒勳章資格改為「保衛國家著有功績」，將寶鼎勳章和雲麾勳章受領資格，與時代變遷做出呼應。

    現行法規載明，寶鼎勳章頒授條件為「抵禦外侮，或鎮懾內亂，著有戰功者」；

    三讀條文修訂為，「保衛國家著有戰功，或執行任務對國家有重大貢獻者」，以達激勵之目的。原先雲麾勳章頒授的條件為「對於國家建有勳績，或鎮懾內亂」，三讀條文將「鎮懾內亂」相關文字刪除，並以「保衛國家」文字取代。

    此外，現行條文規定，生前建立功績，已核定勳章，未及頒給者，得補頒之，並由其直系親屬或配偶代領；鑒於為表彰現役軍人建立戰功或勳績，對國家有重大貢獻，因此三讀條文修正放寬為頒給前死亡，而不限於核定後死亡。

    另，考量國軍兵力仍以維持青壯為主，因而受勳人死亡時，多為年輕、無配偶或子嗣，或子嗣多為幼兒之情形，為配合勳章實務運作的需求，因此三讀條文增訂兄弟姊妹為代領人。

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