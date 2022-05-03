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    首頁　>　政治

    商標法修正三讀 網購平台納入規範

    立法院院會，立法院副院長蔡其昌敲槌三讀通過食品商標法修正草案。（記者王藝菘攝）

    立法院院會，立法院副院長蔡其昌敲槌三讀通過食品商標法修正草案。（記者王藝菘攝）

    2022/05/03 09:55

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院會今天三讀通過「商品標示法修正草案」，明定將網路商品販售平台納入規範，並增列規定，如違法情節重大、商品對身體或健康有立即危害時，地方主管機關得逕予處罰。

    三讀條文將網路商品販售納入規範，必要時得要求網際網路平台業者提供刊登者、供貨者或販賣業者之相關資料，業者不得規避、妨礙或拒絕，違者可處2萬元至20萬元罰鍰，得按次處罰。

    條文明定，為確保市場流通商品符合法規，地方主管機關派員至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他製造、存放或分裝商品之場所檢查，負責人不得規避、妨礙或拒絕，並應提供相關資料，違者可處2萬元至20萬元罰鍰，得按次處罰。

    三讀條文除了維持現行規定須先通知，限期未改正始得處罰的機制外，也新增若違法情節重大、商品對身體或健康有立即危害者，地方主管機關可以逕予處罰，必要時得令其停止營業6個月或歇業。

    為配合科技發展，三讀條文也增訂，經濟部得視科技、產業或經濟發展情況，公告特定類別的商品可以採用如QR Code等電子標示。此外，條文明定，一般商品不需標示到期日、可標製造年月或製造年週，國際單位不強制以中文標示，如金飾、書籍等特定商品免依商標法規定標示。

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