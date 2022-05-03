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    民眾提案廢除港澳條例 達成5千人附議門檻

    有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案「廢除香港澳門關係條例」，主張讓港澳人士適用兩岸人民關係條例，以確保台灣長治久安。該提案已檢核通過，並達到5000人附議門檻。（翻攝公共政策網路參與平台）

    有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案「廢除香港澳門關係條例」，主張讓港澳人士適用兩岸人民關係條例，以確保台灣長治久安。該提案已檢核通過，並達到5000人附議門檻。（翻攝公共政策網路參與平台）

    2022/05/03 09:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港主權已於1997年移交中華人民共和國，有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案「廢除香港澳門關係條例」，主張讓港澳人士適用兩岸人民關係條例，以確保台灣長治久安。該提案已檢核通過，並達到5000人附議門檻，主管機關陸委會須於2個月內具體回應參採情形。

    根據提議內容，香港澳門已回歸中華人民共和國逾20年，已與當時設置法規目的顯有不相當，香港澳門一直是中國資本洗產地跟過水之地，規範不嚴。另取得中華民國台灣身分證竟不用放棄香港澳門護照，明顯違反平等原則。

    提案主張，一、廢除「香港澳門關係條例」，全體一致適用兩岸人民關係條例，符合現行國際現況。二、香港澳門擁有特殊地位是否有予以維持，實有重新考慮之必要，如港澳人士移民移居台灣，不用放棄原有護照，與台灣對待其他外國人，明顯違反平等原則。

    提案訴求，三、「港版國安法」通過後，港澳成為中國或中共間諜移入台灣最佳破口，甚至目前一些人在運作提前取得參政權等。四、廢除港澳條例，確保台灣長治久安。

    陸委會於公共政策網路參與平台留言指出，「將與提議者聯繫，瞭解其提案訴求後，於期限前回應說明」。

    在發表論點專區，有贊成網友指出，「早該廢除港澳條例了，香港人本來就是中國人，政府難道看不見多少中資以港資名義，假投資行滲透之實嗎？」「台灣中國本就互不隸屬！為何台灣還要給香港人這樣的移民特權，是嫌台灣內部的共諜不夠多嗎」。

    也有參與附議民眾強調，請將港澳人士回歸一般外國人看待，沒有享受特殊待遇之權利。支持香港，但不支持港澳條例來洗台灣人身分，請讓台灣人成為台灣人。今非昔比，港澳應該併入中國，港澳與中國如今並無二致，法律應該與時俱進。

    更有網友批評，執政黨不要太天真，現階段對港澳人士來台一事開大門無疑是給間諜方便，除此之外毫無意義。香港尚未光復，別讓台灣也跟著淪陷。真心反對中國人透過港澳過來台灣洗人口，因為這20多年來中國已經在港澳洗太多人口了，不能再讓中國人透過港澳過來洗台灣的人口，以免台灣成為中國的囊中物。

    另外，針對「政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，規劃香港、澳門白領專業人才在台工作居留滿5年、每年居留時間達183天，且最後一年月收入達基本薪資2倍等條件，可以申請定居，取得我國身分證，因社會反彈目前暫緩。民進黨立委王美惠受訪批評，絕對不能倉促上路，中共對台滲透嚴重，審核必須更嚴一點，任意放寬定居條件，將危害國家安全。

    陸委會於公共政策網路參與平台留言指出，「將與提議者聯繫，瞭解其提案訴求後，於期限前回應說明」。（翻攝公共政策網路參與平台）

    陸委會於公共政策網路參與平台留言指出，「將與提議者聯繫，瞭解其提案訴求後，於期限前回應說明」。（翻攝公共政策網路參與平台）

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