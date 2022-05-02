北市高齡健康前瞻中心人事「尸位素餐」 議員轟酬庸要求政風調查

台北市議員王浩 （右）針對高齡健康前瞻中心質詢北市衛生局長黃世傑（左）。（記者鄭名翔翻攝）

2022/05/02 19:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，台北市議員王浩指出，柯文哲改推動其他老人照護業務當作「贖罪」，包括跨局處整合成立高齡健康前瞻中心，但去年編列1150萬預算中，人事業務費就佔65％，然而不僅組織疊床架屋、執行內容空洞，就連計畫主持人都尸位素餐、未曾參加會議卻每月坐領主持人費用，質疑衛生局疏於管理、更有酬庸之嫌，政風單位有必要詳查。

對此，台北市衛生局長黃世傑於備詢台上眉頭深鎖，對於此項計畫中出現主持人坐領費用卻未出席會議情形坦言「不太好」，承諾將進一步調查清楚。

請繼續往下閱讀...

王浩表示，衛生局自2020年整合社會局、體育局、教育局經費委託台北市立大學成立高齡健康前瞻中心，去年編列1150萬元預算，卻有753餘萬、約65.9％用於人事業務費用，不僅佔比龐大且無明確標準；此外，北市大又另成立老化運動學院、聰明老化跨域創新中心，但執行內容相差無幾，形同3個疊床架屋組織，成效甚至不如社區關懷據點。

王浩指出，高齡健康前瞻中心目的是辦理延緩老化及長者運動推廣，但除了人事費用就佔總經費65.9％，其餘如場地租金、調查訪問、管理費用等，也佔了總經費29％，剩下能實際用於長輩身上的經費已是寥寥無幾，且細究計畫主持人每月領取1萬元津貼，但去年卻未曾出席當年度33場專家學者會議，令王浩痛批尸位素餐、浪費納稅人公帑。

王浩認為，33場專家學者會議中，有22人次與會學者簽到時間超過開會時間，甚至有提早5小時以上簽到等怪象，懷疑是假開會、真領出席費，要求市府政風單位應詳查是否有違規核銷人事經費等問題，並要求衛生局負起管理、督導之責，切勿將協助長輩的單位淪為酬庸機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法