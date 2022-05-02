民進黨彰化縣長提名人選何時揭曉？邱建富、魏明谷看法不一

民進黨彰化縣長提名作業何時揭曉？邱建富（右）與魏明谷（左）各執一詞。（取自邱建富臉書）

2022/05/02 13:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣基層最關心的縣長提名人選何時公布，縣黨部主委邱建富今天表示，應該就是在5月中旬，中央就會敲定徵召人選；但這個說法遭前縣長魏明谷打臉，魏明谷強調，全國還有許多縣市都還沒提名，彰化縣只是其中之一而已，彰化縣真的「不急」！

民進黨彰化縣黨部今天開始受理縣議員、鄉鎮市長及代表與村里長登記作業，一早就非常熱鬧，雖然今早開始就飄雨，但仍擋不住登記受理的熱度。

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邱建富指出，登記作業結束後，就會進入協調階段，針對參選爆炸的選區進行協調，有可能採開放選舉或是初選，但以彰化區議員部分，因為爭取提名的人都是勢在必得，應該就是百分之百就是要辦理初選，將採全民調方式辦理。

而各界都很關心民進黨彰化縣長提名進度部分，邱建富強調，黨中央應該就是5月中旬就會公布，他認為這也是以往很少見到的，也就是同時間見到黨職改選、基層選舉的民調初選，以及縣長提名作業。

不過，勤走基層的魏明谷則對邱建富說法直接打臉，魏明谷強調，黨中央確定彰化縣長提名採徵召作業，沒有初選、也沒有辦理登記，徵召的人選除了他與邱建富之外，其它人也可能有機會，何況全國還有許多縣市都還沒公布人選，彰化縣只是其中之一而已。

魏明谷表示，民進黨彰化縣長徵召人選必須經過黨選對會通過，再報中執會追認，就他所知，中執會5月有開會，6月有開會，在全國許多縣市都還沒完成提名，彰化縣真的「不急」。

民進黨彰化縣黨部今天開始辦理登記作業，一早就熱鬧滾滾。（記者劉曉欣攝）

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