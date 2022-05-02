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    首頁　>　政治

    海外入境僑生73人確診 僑委會發6千元慰問

    僑委會主委童振源。（記者朱沛雄攝）

    僑委會主委童振源。（記者朱沛雄攝）

    2022/05/02 13:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎本土疫情爆發，連日確診均破萬例，民進黨立委蔡適應今日在立法院外交及國防委員會質詢問及，目前在台僑生有多少人確診？僑委會主委童振源答詢時表示，國內有3萬500名僑生，目前沒有統計。僑委會僑生處長林渭德補充說，僑生從海外入境的共有73位確診，70位已解除隔離，目前仍有3名正在隔離中。

    蔡適應指出，有很多僑生在台灣沒有家庭，隻身一人來台讀書，住在學校宿舍無法一人一室，要一人一室居家隔離有困難，不像台灣學生有家可以一人一室，僑委會應確實掌握有多少僑生確診，也應請學校做好通報機制；童振源說，上週改3加4居家隔離規定後，已請同仁掌握相關情形，有必要會提供僑生相關協助。

    民進黨立委羅致政追問，僑生確診到底有無通報？有印尼、香港僑生是打科興疫苗的，光是國立華僑高中就有80名僑生打科興疫苗，到底這些人要不要重打？還是要怎麼處理？還有一些僑生是沒有打疫苗就進來的，這批學生可能是最危險一群，僑委會應該要關心。

    童振源回應，會直接通報給衛福部，也會報到僑委會這邊。「我們會來關心，移工都可以打，這些學生應該也可以打」。

    無黨籍立委林昶佐表示，他接獲許多僑生陳情指出，新入學僑生沒有健保卡，空窗期無法篩檢PCR或買實名制的快篩試劑，造成僑生心情非常緊張。

    童振源強調，僑生要入境6個月之後才能有健保身分，在此之前是有僑保協助醫療需求，如果有重大危難通常有額外救助金，目前僑生進來700多人當中，大概有70多人確診，僑委會會用印尼語、越南語等打電話溝通，也先發給6000元慰問金，安撫確診僑生心情，希望他們不要擔心，都有國家的照顧。

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