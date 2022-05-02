放寬白領港人來台定居暫緩 香港邊青：盡最大努力釐清爭議

針對港人就業定居修法暫緩，港人在台團體香港邊城青年今日發聲明指出，將盡最大努力，在更多相關細節公佈後，與大眾一起釐清爭議，凝聚共識。（香港邊城青年提供）

2022/05/02 12:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府原規劃5月1日鬆綁港人來台就業定居相關事宜，由於外界提出國安疑慮暫緩喊卡。港人在台團體「香港邊城青年」今日發聲明指出，將盡最大努力，在更多相關細節公佈後，與大眾一起釐清爭議，凝聚共識。

為解決來台就業港人在台只能居留，無法定居問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後一年月收入達基本薪資2倍等條件，可以申請定居。內政部移民署原擬於5月1日公告新制，因為民意強烈反彈等因素而暫緩。

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香港邊青表示，非常感激相關部會的原意和努力。在目前細節條文未正式公佈情況下，「我們很遺憾未有機會深入研究，更進一步與各方討論」。在得知暫緩消息後，也看到許多前輩提出建議，這些討論相信都是能精進現有方案的寶貴助力。

香港邊青指出，此時此刻，立法院正針對行政機關的提案進行討論。想要藉此機會，感謝願意為香港青年設想方案的台灣政府、一直認真監督的立法委員們，以及台灣公民社會對此事的關心。同時，香港邊城青年將盡最大努力，在更多相關細節公佈後，與大眾一起釐清爭議，凝聚共識。

香港邊青提及，台灣朋友提出的疑慮，既是同處台灣的我們所共同面對的。中國極權的可怕，是香港人過去與現在「血淋淋的見證」。反送中運動雖然未能實現香港的民主，但仍留下寶貴的資產：在追求自由民主的道路上，彼此觀點或許不盡相同，但只要秉持「兄弟爬山，各自努力」的精神，誠意溝通總能帶來轉機。

香港邊青強調，台灣與香港的處境各有不同，但是毫無疑問地，都面對著同樣的敵人「中國」。台灣是我們第二個家，願意為此自由國度獻一份力。香港局勢演變十分複雜，援港議題必需細緻處理。未來會更積極向各界尋求拜訪交流的機會，以切身經驗說明在台港人現況及相關法令的觀察與想法。

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