桃市國民黨桃園區初選民調結果出爐 凌濤、張碩芳勝出

國民黨桃園市議員新人初選，共有凌濤（左）、張碩芳（中）、吳家靖（右）登記參選，經3天民調，今天在選監小組及參選人全程見證下公布初選民調結果，由凌濤、張碩芳二人勝出。（國民黨桃園市黨部提供）

2022/05/02 11:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市第一選區（桃園區）市議員新人初選，共有凌濤、張碩芳、吳家靖登記參選，經3天民調，今天在選監小組及參選人全程見證下公布初選民調結果，由凌濤、張碩芳二人勝出，國民黨桃園市黨部，會將初選結果送桃園市委員會審核後，提報中央選策會核定提名。

桃園市黨部指出，第一選區（桃園區）市議員國民黨提名7席，這屆議員除了萬美玲選上立委、蘇家明決定不參選，現任市議員黃婉如、陳美梅、詹江村、李曉鐘、林政賢5人已獲市黨部評鑑委員推薦，共有凌濤、張碩芳、吳家靖三位新人登記角逐兩席提名，今天上午10點公布結果。

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桃園市黨部說，在選監小組及3位參選人見證下，兩家民調公司代表人當場將彌封的民調結果拆封公布，經現場統計平均支持率，凌濤50.321（經青年、新人加權後100.642%）、張碩芳30.039%（經青年、新人加權後54.07%）、吳家靖19.64%（經青年、新人加權後35.352%）由民調成績較高的凌濤、張碩芳二人出線，桃園區民調結果將送桃園市委員會審核後，報請黨中央選策會核定公布提名。

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