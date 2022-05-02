要僑委會學中共孔子學院 吳斯懷：不要像陳時中「逢中必反」

國民黨立委吳斯懷今日在立法院外交及國防委員會質詢表示，不要像衛福部長陳時中「逢中必反」，老共的孔子學院搞了這麼多年，當初做得這麼好，一定有它的優點，要以敵為師，要學學孔子學院，借鏡孔子學院優缺點推進華語文工作。（翻攝直播）

2022/05/02 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕僑委會在海外推動「台灣華語文學習中心」，國民黨立委吳斯懷今日在立法院外交及國防委員會質詢表示，不要像衛福部長陳時中「逢中必反」，老共的孔子學院搞了這麼多年，當初做得這麼好，一定有它的優點，要以敵為師，要學學孔子學院，借鏡孔子學院優缺點推進華語文工作。僑委會主委童振源當場反駁說，中國介入當地學術自由，這一點不是我們能仿效的。

吳斯懷表示，中國在僑界著力非常深，預算比僑委會多了數十倍，這都是可以查得到的事，僑委會要爭取僑界向心，要解決紛爭形成共識，讓大家知道政府做了什麼事。華語文學習中心的師資有無問題？從泰北工作經驗看到，只要待遇不夠很難找的到人。

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童振源指出，確實在泰北比較薄弱一點，但台灣華語文學習中心在歐洲和美國有421間僑校，盤點後有100間學校有足夠師資及教學經驗，會從這100間著手，也會於教師研習班進行數位教學，並透過台灣各大學協助教學，透過智能教育產業進行合作。

吳斯懷質疑，你們有你們作法，但要看到數據和成效。加州矽谷中文學校是最大間的，從1千多人現在只剩300多人，有50幾間中文僑校連100人都不到，顯然執行面是有問題的，希望僑委會能針對個案找出問題所在。

吳斯懷進一步說，不要像衛福部長陳時中「逢中必反」，老共的孔子學院搞了這麼多年，雖然現在慢慢式微，但是最風光時候一定有它的優點，要以敵為師，要學學孔子學院，當初中國開這麼多間，一定有它的優點，可不可以借鏡孔子學院優缺點推進華語文工作。

童振源回應，現在有三個部會合作推動華語文教學，教育部是大學對大學合作，教育部應該會派師資出國，僑委會同時也與教育部合作，希望派出去的師資有機會協助我們的僑校。

吳斯懷追問，有沒有掌握中國孔子學院推動工作的方式和方法，僑委會有沒有做研究？童振源強調，沒有做到這麼細，但有對孔子學院發展狀況做研究調查。

吳斯懷主張，你要去了解一下，當初孔子學院做得這麼好，一定有它的原因，要以敵為師，不要逢中必反，要學習它的優點，失敗的地方就不要犯同樣錯誤，這是很好教材，怎麼會不用呢？童振源反駁，因為中國介入當地學術自由，這一點不是我們能仿效，因為它直接拿經費補助各大學，這裡面引起很多反彈。我方主要是由教育部和美國、歐洲合作。

吳斯懷批評，「你沒有聽懂我的意思，我不是叫你學老共不好的東西，你要學它的優點」；童振源回應，會盡量參考其推動策略上有何值得借鏡的地方。吳斯懷接著說，對嘛！要大開大闔，不要聽到中國就碰都不敢碰，不可以這樣。

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