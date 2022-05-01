民進黨新北市議員初選民調將起跑 陳乃瑜、卓冠廷找好友

新北市議員參選人陳乃瑜（中）與立法委員賴品妤（右）一起車隊掃街。（陳乃瑜服務處提供）

2022/05/01 20:02

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市議員初選明天起電話民調，大文山選區參選人陳乃瑜今天由立法委員賴品妤陪同車隊掃街；大三鶯選區參選人卓冠廷解除居家隔離後馬不停蹄，找來高雄市議員黃捷助陣，冒雨在土城區車隊掃街。

陳乃瑜表示，大文山區是六都之中數一數二大的選區，面積將近三個台北市，所以沒有一天鬆懈，自從參選以來，努力用雙腳走遍選區內各個角落，這次再用車輪多造訪幾次。

請繼續往下閱讀...

賴品妤也說，當初是在三一八運動時認識陳乃瑜，陳乃瑜不只是採訪，工作結束後仍會持續關注議題，相信將來若有機會進入議會，一定會是個優秀的政治工作者。

另外，卓冠廷說，之前有六天在居家隔離，所以團隊跟他都非常緊張，這次也感謝黃捷特地從高雄北上來相挺，他也說，也有許多朋友雖然身處不同派系，就像是前天才剛一起站路口的台北市議員許淑華，但只要同選區沒有自己派系推出的人選，就也可以無顧慮地來支持。

黃捷也稱讚卓冠廷有中央、地方的豐富歷練，希望能回饋故鄉，但她同時也知道年輕新人參選一定更加艱困，因此希望土城、樹林、三峽、鶯歌的朋友們一定要堅持新選擇。

新北市議員參選人卓冠廷（右）則是邀請高雄市議員黃捷（右）車隊掃街。（卓冠廷服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法