暗黑設計！談中正紀念堂轉型 建築師：蔣介石銅像移到角落反省

尺度設計有限公司以「羞愧的良心」為設計態度，提出中正紀念堂「軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省」，將蔣介石銅像移到堂體角落邊邊，視覺空間改為黑色，用多點光源呈現，讓民眾感受黨國威權體制帶來的壓迫。（記者陳鈺馥翻攝）

2022/05/01 17:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會推動中正紀念堂轉型，今（1）日於台北市松山文創園區舉行「重構Ｘ反思」設計提案發表會。有參與提案的建築師規劃，將中正紀念堂改成「威權博物館」、青年創業基地聚落等，於園區內種植廣大喬木森林、興建空中走廊，用以遮蔽、破除威權軸線，並把蔣介石銅像移到堂體角落邊邊，視覺空間改為黑色，用多點光源呈現，讓民眾感受到黨國威權體制帶來的壓迫。

促轉會邀請國內4間知名建築師事務所參與改造台灣最大的威權象徵，提案設計中正紀念堂如何轉型。

請繼續往下閱讀...

「尺度設計有限公司」以「羞愧的良心」為設計態度，提出中正紀念堂「軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省」。

尺度設計有限公司主持人高百慶指出，導演史蒂芬·史匹柏在拍攝《辛德勒的名單》提及「羞愧的良心」概念，他認為有機會應該更早來做這件事，希望藉由帶著一個羞愧的良心來探討威權體制，藉以引發反省威權，進而讓人民意識到民主的真諦。

高百慶談及，目前牌樓、紀念堂體的軸線體現了過去威權體制，中正紀念堂要改做反省威權體制園區，就需要打破威權軸線，現在的空間尺度是留給銅像。規劃用反省軸線取代威權軸線，種植高大喬木森林遮蔽堂體，留下銅像反省歷史，但移到角落邊邊，堂體內部改為黑暗，布置不同光源的光線，民眾進入後會感受到當年威權體制帶來的壓迫。

他強調，威權體制絕對是有共犯結構，絕對不是只有一個人，整個社會都應該反省，所以主張把四周圍牆拆掉，讓民眾能夠進入園區，並建立人性尺度的花園廣場，未來園區空間還是要成為庶民空間，且規劃建立天空步道，民眾可自由在廊道行走。

「孫啟榕建築師事務所」則以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，研擬「首都特區計畫」的大型都市再結構規劃。在堂體位置設立「威權博物館」與台灣非營利組織總部，並打開園區與堂體四周所有圍牆，讓市民能從四面八方進入，取消慶典及紀念型態。

孫啟榕表示，今天的關鍵不是要談中正紀念堂轉型，而是台灣要透過中正紀念堂轉型成為什麼樣的台灣？對他來說，總統府到中正紀念堂的政治權力軸線是不會消失的，只要權力所在就無法改變，而是要讓政治軸線回到市民需求和生活上。

孫啟榕建議，將中山南路整個地下化，把國家圖書館與兩廳院外的空間結合變成公共廣場，陳抗及公民運動都可以在這裡舉行，並把中正紀念堂四周圍牆去除，原本植栽留下，讓空間整個延伸到國圖，公車站改到自由廣場下方，遊覽車改到地下停靠。

孫啟榕指出，在兩廳院設置南北向連通道，兩廳院之間改成下沉廣場，直接與捷運站出口銜接，下沉廣場就是一個自然看台，可以做為台北年度音樂會的展區，可以在此舉行藝文活動。至於最核心的堂體改成「威權博物館」與「台灣非營利組織總部」兩部分，讓NGO團體能夠進駐，讓台灣進步力量可以在此辦公，扭轉過去一黨專政的獨裁一言堂。

他強調，中正紀念堂藍白相間的堂體可以變成「威權博物館」，堂體外面可做一圈玻璃迴廊，銘刻台灣轉型正義的歷史。希望6.3公尺高銅像能夠移除，然後原本位置放上一張椅子，讓任何人都可以來坐。

此外，「共感地景創作有限公司提出「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」構想。公司主持人陳宣誠提及，中正紀念堂轉型是城市結構的轉型，應該要形成城市文化結構的轉變，不能單一思考或只從當代思考，應該放在台北城市脈絡下，才能提出比較完整性想像。希望用山的結構來做環境變化，並將部分堂體遮蓋，只露出一部份屋頂形成新的空間關係，產生不同使用的可能。

孫啟榕建築師事務所以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，建議在中正紀念堂堂體位置設立「威權博物館」與台灣非營利組織總部，原本蔣介石銅像移走，改放一張椅子，讓任何人都可以做。（記者陳鈺馥翻攝）

孫啟榕建築師事務所以「威權的凝視與主體的自覺」為主題進行設計，建議將中山南路整個地下化，把國家圖書館與兩廳院外的空間結合變成公共廣場，並將堂體改成威權紀念博物館，四周用玻璃故事牆包圍。（記者陳鈺馥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法