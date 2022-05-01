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    首頁　>　政治

    外交部仍掛「開羅宣言」闡述台灣地位 學者批迎合中國

    副總統賴清德4月底出席「舊金山和約生效七十週年特展」時強調，舊金山和約並未提及台灣主權歸屬，證明了台灣主權和中華人民共和國毫不相關。（取自總統府官網）

    副總統賴清德4月底出席「舊金山和約生效七十週年特展」時強調，舊金山和約並未提及台灣主權歸屬，證明了台灣主權和中華人民共和國毫不相關。（取自總統府官網）

    2022/05/01 16:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕「舊金山和約」生效滿70年，台灣地位未定論近日引來中國國民黨和中國國台辦的前後批評。台大法律系教授姜皇池今投書質疑，外交部網站中闡述台灣法律地位的「唯一官方認證文件」，竟仍是馬政府時期凸顯「開羅宣言」、迎合中國領有台灣領土主權的說帖，「究竟是何用心？」

    立法院長游錫堃日前表示，「舊金山和約」說明「台灣絕非中國的一部分」，台灣主權應屬於全體台灣人民。一番言論與舊金山和約研討會等，卻引來國共兩黨圍剿。中國國台辦發言人馬曉光稱「舊金山和約」非法無效；國民黨也抨擊「台灣主權／地位未定論」是早遭駁斥的無效理論。

    台大法律系教授姜皇池指出，國共兩黨認同「開羅宣言」，但西方學術界多半認為，台灣主權移交是等到1952年的「舊金山和約」才算完成，呼籲蔡政府要有自己版本。另由於馬政府時期特別凸顯「開羅宣言」，外交部網站歷史專區中仍公告2010年發布的《台灣的國際法地位說帖》，內文依據開羅宣言，稱台灣主權歸還中華民國。

    對該說帖的存在，外交部說明，過去或現在發布的新聞稿或政策文件均是政府公開資訊的一部分，依據政府資訊公開法公告供民眾查閱。

    姜皇池今投書批評，若是因為政府資訊公開法，為何這份在國際法上錯誤百出，法律上無法成立的《台灣的國際法地位說帖》，是外交部專題網頁中有關台灣法律地位的「唯一官方認證文件」？若依外交部說法，陳水扁政府時期，外交部有關「台灣中國，一邊一國」，「以台灣名義申請為聯合國會員國」以及蔡總統接受BBC專訪對台灣法律地位的闡釋等攸關台灣法律地位的文件，都是闡釋台灣法律地位重要政府文件，是否亦當一併放入？

    姜皇池強調，「開羅宣言」不是條約，沒有法律效力，不足以產生領土主權移轉的結果。

    蔡總統2020年在BBC專訪中表示，「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣，我們有自己治理國家的制度，我們有政府、軍隊和選舉，正如您所見證到的總統大選。」

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