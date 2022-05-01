中市議會委員會餐敘10確診 召集人陳廷秀趴趴走惹議

台中市議員陳廷秀自主管理期間四處趴趴走惹議。（民眾提供）

2022/05/01 15:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育文化委員會上月26日餐敘，與會26人目前已有9人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），該委員會召集人市議員陳廷秀雖未確診，但為密切接觸者，今天上午仍舊跑行程，引發部分民眾質疑，向本報投訴；陳廷秀對此表示，他依中央情指揮中心規定進行3+4居家隔離，外出前皆自我篩檢，目全程戴口罩，強調做好自主管理，呼籲民眾不要恐慌。

陳廷秀今天上午照常趴趴走跑行程，民眾向本報投訴指出，台中市教育文化委員會餐敘造成多人確診，陳廷秀雖未確診，但為密切接觸者，自主管理期間應該減少行程，避免四處趴趴走，以免病毒擴散。

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陳廷秀表示，政府都表示要學新加坡，居隔3天沒事就可外出，恢復正常生活，朝向與病毒共存，現在大家卻為了疫情吵得沸沸揚揚，造成恐慌，沒有必要。陳廷秀強調自己居家隔離3天，自主管理4天，現在自主理期間每天外出前都會自己先檢測，陰性才外出，而且外出全程皆戴口罩，今天只是到廟裡點個起馬炮，希望民眾不要過度恐慌。

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