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    首頁　>　政治

    破冰衝選戰！ 蘇治芬、劉建國同台這樣說

    立委蘇治芬（右２）與立委劉建國（左２）今天都出席在東勢賜安宮的復康巴士捐車儀式。（記者黃淑莉攝）

    立委蘇治芬（右２）與立委劉建國（左２）今天都出席在東勢賜安宮的復康巴士捐車儀式。（記者黃淑莉攝）

    2022/05/01 12:36

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨徵召立委劉建國參選下屆雲林縣長，外界關注他與立委蘇治芬之間互動，今天2人出席東勢賜安宮復康巴士捐贈活動同台，對媒體詢問是否破冰？蘇治芬說，沒有破不破冰，黨決定了身為黨員，沒有二話只有一條路，團結才有力；劉建國則說，沒有所謂破冰，將組「雲林團隊」並慎重邀請蘇治芬擔任團長，一起為共同目標打拚。

    下屆雲林縣長之戰，劉建國挑戰爭取連任的國民黨籍張麗善，外界認為民進黨要勝選蘇治芬是關鍵，雖蘇治芬第一時間在臉書PO文，指「黨的決定，我們全力以赴」；劉建國對媒體詢問表示，將展現誠意和智慧，拜會黨內大老、先進，努力做相關整合。

    今天活動蘇治芬提早到現場等候內政部長徐國勇，劉建國則在儀式開始時抵達現場，2人受邀上台致詞都肯定雙方積極爭取促成復康巴士捐贈，及長期關心身心障礙朋友，但在台下2人並沒有互動，捐贈揭牌、合照2人中間都隔著2、3人。

    接受媒體詢問，蘇治芬表示，沒有破不破冰，黨決定了身為黨員，沒有二話只有一條路，團結才有力。

    媒體問會進入劉的競選團隊嗎？蘇治芬說，每個競選團隊都有各自作戰方式、策略，她完全尊重劉建國，她則會扮演好自己的角色，全力輔選，並不一定要進入競選團隊。

    劉建國指出，沒有所謂破冰，他將組一個為雲林打拚的「雲林團隊」，並找機會慎重邀請蘇委員擔任團長，若她願意相信大家要共同努力的目標指日可待。

    立委蘇治芬（左５）與立委劉建國（右４）今天都出席在東勢賜安宮的復康巴士捐車儀式。（記者黃淑莉攝）

    立委蘇治芬（左５）與立委劉建國（右４）今天都出席在東勢賜安宮的復康巴士捐車儀式。（記者黃淑莉攝）

    立委蘇治芬（左）與劉建國（右）出席復康巴士捐贈儀式。（記者黃淑莉攝）

    立委蘇治芬（左）與劉建國（右）出席復康巴士捐贈儀式。（記者黃淑莉攝）

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