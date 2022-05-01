民眾黨成立客委會搶票？ 柯文哲︰爭取450萬人支持

台北市長柯文哲出席台灣民眾黨台灣客家發展委員會成立大會，會前接受媒體聯訪。（記者陳志曲攝）

2022/05/01 12:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾黨今日於市長官邸藝文沙龍舉行該黨「台灣客家委員會」成立大會，由民眾黨立委賴香伶擔任該會主委，並邀台大國發所教授邱榮舉擔任主席顧問。對於民眾黨成立客委會是要搶客家票？黨主席柯文哲受訪表示，客家人約有450萬人，客家是一個很大族群，政治上本來就是爭取最大多數人支持。

柯文哲致詞指出，不管是政治運動或社會運動，最重要是找回年輕人，今日特別安排用客家話念現代詩，邀請客家青年大聲講客家話，尋找更多客家青年來參與運動。並且也要用現代化方式傳遞，臉書、Youtube數位平台還是要使用，要用年輕人熟悉的方法找回年輕人，客家話是世界優美語言，接下來還要想想如何傳承客語及文化。

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媒體問及，是否會講客家話？怎麼沒有邀柯媽媽一起來？柯文哲直言，其實媽媽比較會講客家話，因為小時候住在竹東，小時候比較會聽會講。唉唷！她80幾歲了，不要折磨她了，來還要想辦法找計程車給她坐，很麻煩！

關於民眾黨立委賴香伶今日出席活動，雙方誤會是否已經講開？柯文哲指出，很多事情是包容融合，政治上如果要百分之百，那你去北韓好了！政治上吵吵鬧鬧很正常，這才是正常的，所以有時候寧可一個政黨是健康發展，不要搞到一言堂，表面上看起來一團和氣，每個都背後下毒手，這才是假的。

此外，前高雄市長韓國瑜的摯友兼心腹、前高雄市輪船公司董事長黃文財，去年8月接受民眾黨延攬擔任媒體總監，負責文宣、媒體事務，引發外界高度關注，更被認為是柯文哲與韓國瑜之間的橋樑。不過，傳聞黃文財因不滿被影射影響民眾黨桃園市長初選民調，憤而提出要在月底辭職。柯文哲今日回應，他沒有空去管到這裡。

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