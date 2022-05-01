「與病毒共存」是選舉考量？ 蘇貞昌駁：不會像中國粗暴鎖國封城

行政院長蘇貞昌1日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/01 09:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續增溫，行政院長蘇貞昌今（1日）上午到中央流行疫情指揮中心舉行擴大防疫會議，面對藍營批評現階段「與病毒共存」是選舉考量，蘇貞昌回應，台灣不會像中國那樣粗暴的鎖國封城，他也強調，所有防疫策略都經過專家縝密討論，台灣是一步一步有節奏的防疫。

蘇貞昌今天上午8點55分抵達指揮中心，會議前接受媒體聯訪，對於國民黨副主席連勝文批評政府是因為選舉考量才決定與病毒共存，蘇貞昌說，台灣不會像中國這樣粗暴的鎖國封城，也沒有像部分國家因為醫療量能已無法負荷而選擇共存，台灣是一步一步、是有計畫、有節奏的防疫。

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對於外界討論快篩陽性才能PCR，降低傳染病的等級，是不是有在今天的會議討論範圍內？

蘇貞昌說，一路走來，因為全體國人合作，配合指揮中心規範指引，才能讓台灣的防疫成績舉世稱讚，也保全國人的平安，他強調，所有的防疫策略、作業方式，都是經過專家縝密的討論，逐步因應各種情況來做調整，至於什麼時候要怎麼做，怎麼樣的藥物如何使用等，都是很專業的事，必須仰賴專家縝密的評估來應對，指揮官也會斟酌全盤的情況，再向國人同胞宣布，請大家一起配合。

蘇貞昌也提到，行政院每週都有擴大防疫會議，他前3天都在外面跑行程，回到台北後特別安排到指揮中心開會，是因為國人休息的連續假期，防疫團隊仍在崗位上努力，因此特別到指揮中心為第一線人員加油打氣，也傾聽各方面的防疫作為，和大家一起籌謀應對。

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