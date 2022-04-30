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    黃偉哲居隔踩飛輪 手機「倒頭栽」變爆笑片

    台南市長黃偉哲居家隔離生活，穿拖鞋、戴口罩踩飛輪健身，短片上傳爆人氣。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲居家隔離生活，穿拖鞋、戴口罩踩飛輪健身，短片上傳爆人氣。（擷自臉書）

    2022/04/30 23:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲因與確診者同桌吃飯，自主採居家隔離高規格防疫，他在臉書直播隔離生活踩飛輪運動健身，沒想到才騎30秒，手機畫面竟倒了仰看天花板，讓網友笑虧說：「手機笑到倒頭栽」、「太搞笑了啦~直接暈倒的手機」，短片上傳後，網友已逾5.6萬次觀看，意外爆人氣持續上升中。

    黃偉哲發文說，已經數不清多久沒騎飛輪，趁著隔離期間複習一下，原本打算騎30分鐘，「手機給我漏氣」。嘉義縣長翁章梁上去留言「市長，好好運動」，黃偉哲回說「要不要一起來」。「台南好Food遊」網紅作家說，「我猜是手機怕市長踩不久漏氣，所以趕緊出來護航，摔下去讓市長只踩1分鐘收工」，黃回文「手機躺平，我不躺平」。

    網友紛紛留言：「直接睡翻的概念」、「手機君：市長先生我不想努力了（倒）」、「幸好手機救了你，不然就要叫車」、「手機在奧援…八百英呎、五百英呎、降肉～降肉～」、「手機睡著了」、「來人呀！阿哲兄需要一台穩固的手機架，請支援『前台』」、「加油加油..離萌男不遠了」。

    也有網友好奇發問說「這是市長之前被爆出拿來掛衣服的飛輪嗎」、「飛輪都長蜘蛛絲了」、「跟我一樣都穿拖鞋騎」、「許願想看市長穿短褲健身」、「市長也可以拍隔離期間吃什麼」、「竟然不是吃播，蠻失望的」、「在家運動不用戴口罩啦」、「市長下次也來一日雙塔」。

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