促轉會：威權象徵移除意見不同以法明定執行 情治機關教育納歷史反省

促轉會30日舉行「真相．傷痕．記憶 促轉會任務成果發表會」，會中由代主委葉虹靈偕同來賓一同進行「轉型正義扎根」儀式並合影留念。（記者叢昌瑾攝）

2022/04/30 19:51

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會任期將於5月底屆滿，今天舉行「真相．傷痕．記憶──促轉會任務成果發表會」，代理主委葉虹靈接受本報訪問表示，5月底將提交給行政院任務總結報告，把4年來執行任務的經驗反饋到促轉條例全文修正案，至少有10章，將建議以法律明定由政府訂定轉型正義教育綱領，未來公務人員的培訓、軍警情治機關的教育與訓練都必須納入歷史反省才不會重蹈覆轍，並以法律明定，當移除兩蔣銅像等威權象徵各機關有不同意見時要如何處理。

葉虹靈表示，促轉會解散後，將由內政部等6個部會承接促轉會的業務，其中清除威權象徵，將由內政部負責。

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對於國防部以兩蔣銅像涉及領袖效忠歷史因素為由反對移除營區銅像，葉虹靈說，像國防部這種「卡關」現象，如果有「法」比較完備，如果法制完備就沒有不做的空間。她進一步說明，法制完備就是要處理，所有機關意見不同時，「所有共同機關共同上級處理甚至代為處理」，透過修法解決機關因見解不同威權象徵怎麼處理的問題。

今天開幕儀式由葉虹靈率領全體委員一同將野百合球根種下，寓意種下希望、為未來轉型正義扎根，並邀請與會貴賓手持象徵純潔與生命力的百合花上台，象徵轉型工程因民間灌溉而萌芽。

葉虹靈提出報告指出，將向行政院提出任務總結報告，架構如下：促轉會執行國家轉型正義工作的核心價值、方法及上位概念；呈現壓迫體制及其圖像，彰顯國家反省的意涵；四年推動成果及後續政策藍圖及法制規劃。

這次任務成果發表會從三大主軸「還原歷史真相、平復歷史傷痕、反省歷史記憶」，說明促轉會於政治案件平反、受難者權利回復、政治暴力創傷療癒、不義遺址與威權象徵等業務之推動成果。於三場座談會後，由促轉會現任委員進行綜合座談，說明轉型正義業務後續移交之挑戰與規劃。

有關加害者究責等問題，促轉會發言人陳雨凡參與座談時表示，將建議行政院修正促轉條例並訂定專章，處理加害者識別、揭露與與責任追究等問題。

最後，促轉會邀請前主委楊翠主持全體委員座談，促轉會委員王增勇以政治暴力創傷療癒工作為例，指未來任務分入常設機關，固可解決既有任務型機關的限制，但如何避免因常態化、例行化而失去動力，將是一大挑戰。

促轉會30日舉行「真相．傷痕．記憶 促轉會任務成果發表會」，代主委葉虹靈進行開場致詞及主題演講。（記者叢昌瑾攝）

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