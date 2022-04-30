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    長住歸化愛台灣 前比利時駐台代表閔子雍80歲辭世

    比利時與盧森堡台北辦事處前處長閔子雍（Hugues Mignot）於4月28日在台北逝世，享壽80歲。（資料照）

    比利時與盧森堡台北辦事處前處長閔子雍（Hugues Mignot）於4月28日在台北逝世，享壽80歲。（資料照）

    2022/04/30 18:01

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今天表示，比利時與盧森堡台北辦事處前處長閔子雍（Hugues Mignot）於4月28日在台北逝世，享壽80歲。外交部對此深表不捨及哀悼，除由外交部政務次長曾厚仁代表外交部長吳釗燮先致電遺孀表達慰問之意外，另也對閔子雍始終熱愛台灣的心，以及在外交上的卓越貢獻，致崇高敬意。

     

    外交部指出，閔子雍出身外交世家，中文流利，1986年至2006年擔任比利時台北辦事處處長，在任期間與我國各界建立良好友誼，對推動台比及台歐雙邊關係不遺餘力，包括1987年倡議成立歐洲商會、協助促成歐洲經貿辦事處於2003年3月在台成立、推動台比雙方於2004年10月簽署避免雙重課稅協定，以及協助我國政府與比利時簽署貿易及科技方面之合作協定等，2006年退休時獲我國政府頒贈大綬景星勳章，以表彰其對促進台比關係之傑出貢獻。

     

    外交部表示，2009年盧森堡台北辦事處設立後，閔子雍受邀出任盧森堡首任駐台處長，至2016年卸任，為台盧關係持續深化奠定基礎。閔子雍於2006年成為台灣女婿，卸任後選擇長住台灣，並於2019年12月歸化我國國籍，愛台灣的熱誠歷久不變。

     

    外交部說，對台灣堅定友人閔子雍的逝世深表惋惜與無限追思，也對其畢生對擴大台比、台盧及台歐交流貢獻的心力表達崇高敬意與感謝。

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