4/30國際不打小孩日 蔡英文出席竹北兒童人權母語派對

4月30日是國際不打小孩日，總統蔡英文今天（30日）到新竹縣出席「兒童人權母語派對」活動，她強調親子溝通和尊重的重要性，提醒小朋友也有人權、隱私權。 （記者廖雪茹攝）

2022/04/30 17:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕4月30日是國際不打小孩日，總統蔡英文今天（30日）到新竹縣出席「兒童人權母語派對」活動，她強調親子溝通和尊重的重要性，提醒小朋友也有人權、隱私權；她感謝民間社團支持母語政策，同時她也提及政府將加碼投入資源推廣母語，鼓勵大家把母語融入在日常生活當中，讓台灣豐富的族群文化一代又一代的傳承下去。

「打溜溜球，不打小孩」由人本教育基金會新竹分會、新竹市母語推廣協會與民進黨客家事務部共同舉辦的「兒童人權母語派對」，今天下午在新竹縣竹北市東興圳綠園道登場，活動安排台、客語互動與遊戲體驗，邀請溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶現場表演，以及玉米雞兒童劇團演出「都是皮箱惹的禍」。

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蔡英文致詞時肯定主辦單位很用心，特別在活動中融入推廣母語和兒童人權的概念，共同舉辦一場歡樂的親子派對。看完溜溜球表演之後，她說，這是她第一次觀賞溜溜球表演，非常精彩，她好奇的詢問在場民眾是否也是第一次看，心想「我怎麼樣可以玩到這麼厲害的程度？」

蔡英文表示，大人要跟孩子好好的說話，並且把良好的溝通方式落實在生活的每一天。她並提及，幾年前有一個小朋友寫了一封信給她，她看完後放在口袋裡，當時很多媒體問她信的內容，「我不能告訴妳」，因為她要問過小朋友，小朋友願意，她才能說，因為小朋友也有隱私權。

蔡英文說，小朋友是一個小小的大人，他們／她們也有人權，也有很多大人應該尊重的地方；他們／她們長大以後，也會尊重其他的人。

她指出，這幾年政府積極推動母語教育，本土語言除了閩南語、客語、原住民語，現在再新增閩東語和台灣手語。她要謝謝新竹市母語推廣協會對母語政策的支持，協助母語的推廣，未來政府會繼續的努力，而且行政院已有一個計畫將加碼投入資源，鼓勵大家不只是在家裡、在學校說母語，也能夠把母語融入在日常生活當中，這樣才能夠把台灣豐富的族群文化，一代又一代的傳承下去。

主辦單位表示，兒童人權母語派對以《兒童人權公約》為發想，設計出包含「免受一切形式身心暴力」、「文化認同」、「兒童表意權」以及「受教權與遊戲權」4大主題、豐富有趣的活動關卡。客委會主委楊長鎮、立委邱泰源、民進黨發言人周江杰、總統府參議鄭朝方等人出席。

「打溜溜球，不打小孩」由人本教育基金會新竹分會、新竹市母語推廣協會與民進黨客家事務部共同舉辦的「兒童人權母語派對」，今天下午在新竹縣竹北市東興圳綠園道登場。 （記者廖雪茹攝）

兒童人權母語派對以《兒童人權公約》為發想，設計出包含「免受一切形式身心暴力」、「文化認同」、「兒童表意權」以及「受教權與遊戲權」4大主題、豐富有趣的活動關卡。（記者廖雪茹攝）

「兒童人權母語派對」今天下午在新竹縣竹北市東興圳綠園道登場，活動邀請溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶現場表演，呼應「打溜溜球，不打小孩」的口號。 （記者廖雪茹攝）

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