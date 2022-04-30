不滿紓困「霸王條款」再延長 賴士葆提案：發布命令先送立院審查

國民黨立委賴士葆提案修法，要求指揮中心發布行政命令前必須送立法院審查。（資料照）

2022/04/30 15:34

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情漸趨嚴峻，行政院函請立法院同意將「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間延長至明年6月30日，目前待朝野協商。國民黨立委賴士葆認為第7條是「霸王條款」，有擴權疑慮，提案增訂但書，要求指揮中心發布行政命令前，必須先送立法院審查。

賴士葆受訪指出，紓困條例第7條考量防疫須視情況採取適切應變作為，賦予中央流行疫情指揮中心指揮官彈性權限，但現行規定授權極不明確、形同空白授權，行政機關得有無限制之權力，一旦濫權、危險愈大，根本就是「霸王條款」，先前限制醫護出國、健身房強制戴口罩等禁令也有違反人權的爭議。

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賴士葆認為，紓困條例對指揮官的授權只能作為暫時應變規定，施行期間不應毫無節制，若立法院同意延長紓困條例及特別預算施行期間，未來指揮中心指揮官發布必要應變處置或措施，即應送立法院審查，逐步填補其法制基礎，並兼顧人民權利之保障。

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