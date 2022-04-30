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    投入台北市長選舉？ 林佳龍：配合黨的佈局

    對於是否投入台北市長選舉，林佳龍（左）表示配合黨的佈局。（記者蘇金鳳攝）

    對於是否投入台北市長選舉，林佳龍（左）表示配合黨的佈局。（記者蘇金鳳攝）

    2022/04/30 13:35

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌已被徵召參選台中市長，對於林佳龍是否參選台北市長，蔡其昌今天受訪時表示，黨有黨的制度，黨對於六都市長就是徵召，林佳龍只要想好了把他的態度說明清楚讓選對會知道，最重要的工作就完成；林佳龍則表示，民進黨現在做整體的佈局，他在九合一角色「成功不必在我，但成功一定有我」，還有一些時間，配合黨的佈局。

    至於蔡其昌指中市長選情藍綠是五五波，林佳龍則認為是超越五五波，詳細檢視盧秀燕政續並沒有新的，而且承諾跳票，台中市民眼睛是雪亮，沒有比較沒有傷害。

    蔡其昌今天向林佳龍請益，邀請林佳龍在未來競選團隊進行輔選，對於林佳龍是否參選北市長，蔡其昌受訪時表示，年底的九合一選舉，林佳龍一定會幫忙，至於什麼角色，黨有黨的制度，就像自己被徵召，黨對於六都就是徵召，林佳龍只要想好了把他的態度說明清楚讓選對會知道，最重要的工作就完成。

    蔡其昌表示，林佳龍是台中市及台灣重要的資產，可以協助黨很多的工作，可以幫台灣做很多事，未來不管林佳龍在哪一個角色，在那一個位置上服務，他都給予無限的祝福，但不管如何，在台中市他會借重林佳龍在台中市累積數10年的功力，為城市做好遠景的規劃。

    林佳龍表示，民進黨現在做整體的佈局，包括區域的聯合競選，他的角色是「成功不必在我，但成功一定有我」，還有一些時間，一切配合黨的佈局。

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