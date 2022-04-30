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    游錫堃回母校談戰爭：台灣防衛意志不輸烏克蘭

    宜蘭高中創校80週年，校友、立法院長游錫堃返校頒獎、致詞。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭高中創校80週年，校友、立法院長游錫堃返校頒獎、致詞。（記者蔡昀容攝）

    2022/04/30 12:20

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭高中今年創校80週年，邀請校友、立法院長游錫堃返校，替12位傑出校友頒獎。游錫堃致詞時談及烏俄戰爭，他認為，台灣防衛意志被說薄弱，但從歷史看來，其實不輸烏克蘭，台灣有天險、武器和民主國家支持，更重要的是具備「防衛意識」，勉勵台灣人知道台灣史，號召青年人重建防衛意志。

    游錫堃表示，宜中招收優秀人才，師長辦學認真，加上蘭陽文風不錯，有文化底蘊，讓宜中出了許多人才，內閣裡也有不少人是校友，但他唸宜中時，颱風重創家園、父親過世，沒有正常念書，也未把宜中唸完，相當慚愧，但他以宜中人為榮，祝母校生日快樂。

    游錫堃話鋒一轉，外國人常說台灣防衛意識薄弱，但其實台灣不輸烏克蘭，烏克蘭抵抗俄國侵略至今已經60多天，讓俄國閃電戰術終告失敗，國際對此給予烏克蘭肯定；若瞭解台灣史，甲午戰爭後，台灣人處於無政府狀態，也缺乏精良武器，但面對日本人依馬關條約接收台灣，奮勇抵抗5個月又20天，過程可歌可泣。

    游錫堃說，烏俄戰爭雖對台灣沒有直接影響，但仍有衝擊，應號召台灣青年人，重建防衛意志，台灣有海峽天險、精良武器以及世界民主國家盟友的支持，加上最重要的防衛意志，相信中國就不敢輕言攻台。

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