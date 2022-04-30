蕭美琴：台灣不屬於中華人民共和國 是歷史事實

蕭美琴說，維持區域和平與穩定，台灣要與支持民主自由的國際上其他力量相互結合。（資料照，駐美代表處提供）

2022/04/30 11:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，國際社會也關注遭中國武力威脅的台灣。駐美代表蕭美琴近日接受「自由亞洲電台」專訪說，維持區域和平與穩定，台灣要與支持民主自由的國際上其他力量相互結合，「要永久和平，民主國家要站在一起」。面對中國戰狼，她說，我們會用溫暖戰貓精神結交更多朋友，平衡、靈活、敏捷，這些貓的特質，她也希望在對美工作上呈現出來。

蕭美琴說，「台灣不屬於中華人民共和國」，這是歷史事實，無論各方對未來主張為何，都不該抹滅這事實。而中華人民共和國自1949年在中國成立以來，台灣在事實上也經過多年戒嚴、民主化到現在，我們有不同政治理念與主張與生活方式是事實，雙方要解決歧見也要在相互尊重的基礎上。

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談到烏克蘭情勢，蕭美琴說，看到烏克蘭平民百姓的處境，非常不捨與心痛，也會想到一樣面對時時用武力恐嚇我們的政權。亦即面對文攻武嚇，台灣人民如何強化自身防衛能力與自身民主。從烏克蘭看到，民主自由，「不會從天而降」。

蕭美琴說，維持區域和平與穩定，台灣要與支持民主自由的國際力量相互結合。兩岸面臨嚴峻挑戰，尤其文攻武嚇加深，台灣若被孤立將無法強化安全，所以要與支持自由民主與繁榮站在同一戰線上，烏克蘭面臨危機，我們也支持對俄羅斯實施經濟制裁，要永久和平，「民主國家要站在一起」。

針對台美關係，蕭美琴指出，美國依據台灣關係法支持台灣民主與繁榮，持續支持台灣自我防衛能力，我們也希望在各個領域包括文化、經濟等強化關係。而在烏克蘭情勢下，蕭說，美國各界表達關注，強調對台灣安全支持，不希望看到台灣同樣面臨戰爭的摧殘，強化自身防衛能量。她並強調，我們會極力爭取美國堅若磐石承諾，具體落實在各個領域上。

針對台海情勢，蕭說，蔡總統領導台灣政府一直走非常穩定路線，也獲國際社會的信任，最重要就是維持現狀。我們穩健但不挑釁，也不會屈就於違反台灣民主的政治前途，我們非常願意與對岸互動與溝通，但不接受被矮化與打壓，更不接受用非和平方式解決兩岸歧見。

談到對美工作，蕭美琴說，最大挑戰還是國際環境。戰狼們的壓迫，限縮國際參與及打壓國際生存，要如何克服，我們用溫暖「戰貓精神」結交更多朋友。她說，台灣國際處境艱困，隨時在危險區域走鋼索。而貓具有平衡感，也有九條命，在整個很複雜及危險國際局勢，我們要取得平衡、要靈活、要敏捷。這些貓的特質，她也希望在工作上把這些特質呈現出來。

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