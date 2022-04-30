張德欽：中國武統台灣師出無名

中國若要武統台灣，不僅「師出無名」亦將破壞台灣海峽的穩定與安全，國際社會勢必群起而攻之。（資料照，美聯社）

2022/04/30 09:27

張德欽

（福和會成員）

這次俄羅斯侵略烏克蘭的理由之一是「烏克蘭自古以來就是俄羅斯的一部分」，但是烏克蘭是一個國際社會承認的主權獨立國家，因此俄羅斯的主張毫無正當性，興兵後立即遭受多數民主國家嚴厲的譴責與制裁。

然而國際社會對於中共「台灣是中國的一部分」的主張，大多數國家是默認的，這就是當下台灣最大的困境，因此盡速戳破虛構的「一中原則」，是我輩知識分子無可逃避的責任。

請繼續往下閱讀...

首先，就遠古來說，台灣的原住民在一萬年前就已經來到這塊土地上（這有醫學、考古證據），而所謂的「中國」可考歷史也只有3500年左右，台灣怎麼會自古以來就是中國的？其次就近代歷史來說，台灣的第一個正式統治者是 荷蘭（1624~1661） ，第二是西班牙（1626~1642台灣北部）。之後才有明鄭,清朝統治過234年（1661~1895），但其間鄭成功之子 鄭經1663年就說過【東寧與中國版圖渺不相涉】，而東寧就是台灣。清朝雍正皇帝1722年也說過【東番自古非我皇輿之地】，東番就是台灣。清朝到了1895年甲午戰爭敗給日本，已將台灣永久割讓，至今未見任何國際文件證明台灣是中國的領土。

只有國民黨政府告訴我們說，台灣是中華民國經過八年浴血抗戰，最後在1945年8月打敗日本，依據「開羅宣言」及「波茨坦宣言」才光復的。然而事實並非如此，當時中國軍隊只是接受盟軍委託，暫時接管台灣而已，兩個宣言公報也只是盟國之間戰時的共識，毫無法律效力。之後由於1946~中國發生內戰，1949年國民黨政府敗逃台灣，1950年6月又逢韓戰爆發，國際情勢劇變，美國乃決心保住台灣，遂默許中華民國流亡政府繼續佔領台灣，因此1952年4月28日國際肯認的「舊金山對日和約」，日本只有宣布放棄台灣、澎湖的領土主權，並未言明交還中國（地位未定）。

再來，美國參議院1955年11月批准「中美協防條約」時，以但書聲明：本條約不得被解釋為【對所適用領土（台灣）之法律地位及主權有所變更】。意在防止國民黨政府對外宣稱台灣屬於中華民國。又1971年4月美國擔心中華民國在聯合國的席位即將不保，於是再度聲明台灣法律地位未定，意在防止「中華人民共和國」屆時對外宣稱代表台灣，同年10月25日聯合國2758號決議文，只有處理中國代表權的問題，並沒有處理台灣代表權的問題。這些關鍵歷史足以證明，二戰後台灣不再屬於「中國」。

然而中共，一方面沿用國民黨當年的片面主張，宣稱台灣是中國的一省，欺騙兩岸人民。二方面藉著聯合國2758號決議文以及過時的中美三公報，向全世界謊稱「世界只有一個中國，台灣是中國的一部分」，目的就在武統台灣。因此唯有戳破中共的「一中謊言」，才能使得中共「師出無名」。「自己的國家自己救」理所當然，「自己的歷史自己寫」責無旁貸。

台灣國際地位的轉捩點或於美國與中華民國斷交（1978.12）並制定「台灣關係法」（1979.1）之時，此後黨外人士積極發起台灣自決運動，旋於1979.12爆發美麗島事件，驚醒各界，於是海內外民主運動風起雲湧，前撲後繼，其間歷經林義雄宅血案（1980年），陳文成命案，民進黨成立，520農民運動，鄭南榕自焚，野百合運動，廢除刑法100條（1992年）---累積了跨世代終結舊體制的力量。

同時國民黨流亡政府也在1991年，宣布終止「動員戡亂臨時條款」，幾經修憲斬斷南京的法統臍帶，落地台灣，完成本土化。緊接著配合民進黨推動國會定期改選（1992），總統直選（1996），政權輪替（2000），如此等同經過有效的「住民自決」，依據聯合國憲章（地位已定），台灣已經成為一個主權獨立的國家。因此，中國若要武統台灣，不僅「師出無名」亦將破壞台灣海峽的穩定與安全，國際社會勢必群起而攻之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法