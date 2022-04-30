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    美國麻州眾議會無異議通過友台決議 挺台灣參與國際組織

    美國麻薩諸塞州眾議會無異議通過決議，支持台灣參與國際組織、美台洽簽雙邊貿易協定，鼓勵麻州政府與台灣簽署教育合作備忘錄。（路透檔案照）

    美國麻薩諸塞州眾議會無異議通過決議，支持台灣參與國際組織、美台洽簽雙邊貿易協定，鼓勵麻州政府與台灣簽署教育合作備忘錄。（路透檔案照）

    2022/04/30 07:44

    〔中央社〕美國麻薩諸塞州眾議會本週無異議通過友台決議，支持台灣參與國際組織、美台洽簽雙邊貿易協定，並首度鼓勵麻州政府與台灣簽署教育合作備忘錄。

    決議案由麻州眾議會亞裔小組主席黃子安（Donald Wong）領銜提出，獲議長馬利安諾（Ronald Mariano）等友台議員支持，27日納入議程並付諸表決，獲全體160位州眾議員無異議通過。

    決議寫道，美台共享自由、民主、法治及自由市場經濟價值，雙邊關係充滿生氣。麻州與台灣關係深遠，包括貿易往來，台灣是麻州第11大貿易夥伴、亞洲第4大貿易目的地。

    決議鼓勵麻州政府與台灣密切合作，強化雙邊貿易及教育交流，包括在台設立經貿辦事處、與台灣簽署教育合作備忘錄。

    根據駐波士頓辦事處新聞稿，這是麻州眾議會首度在決議中納入支持與台灣簽署教育合作備忘錄，充分展現對台灣華語教學實力的肯定，也為台灣與麻州進一步強化教育交流奠定良好基礎。

    此外，麻州眾議會聲援台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及協定。

    鑑於美台貿易關係密切，麻州眾議會支持美台洽簽雙邊貿易協定（BTA），以利麻州與台灣加強貿易往來。

    駐波士頓辦事處感謝麻州眾議會再度通過友台決議以及議長馬利安諾等人對台灣的堅定支持，承諾持續與麻州各界人士積極合作，共同強化雙邊關係。

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