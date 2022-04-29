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    民進黨台北市議員大安、文山初選 簡舒培第一、口譯哥第二

    「口譯哥」趙怡翔順利通過民進黨議員初選。（資料照，記者楊心慧攝）

    「口譯哥」趙怡翔順利通過民進黨議員初選。（資料照，記者楊心慧攝）

    2022/04/29 19:46

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨今公布台北市大安、文山區台北市議員初選民調，共有6名現任議員與新人參加初選，最後僅推派五人，現任台北市議員簡舒培拿下民調第一名，曾擔任總統蔡英文就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔拿下民調第二，另一位現任議員王閔生居第三，其他新人包含殯葬業仁本集團二代陳聖文、文山區萬興里長詹晉鑒都順利過關，不過，「綠色友誼連線」推薦的陳唐博未通過初選。

    民進黨大安、文山區現任議員有3席，分別是簡舒培、王閔生及阮昭雄，但阮昭雄決定轉換跑道、交棒給「口譯哥」趙怡翔；趙怡翔這次因新人加權，初選民調成績拿下第二名，但他在公布初選前PCR陽性確診，因此以訊息的方式，訴說通過初選的想法。

    趙怡翔表示，謝謝所有好朋友，在這個時機點，選擇相信與支持，他絕對不會辜負大家的期待，會全心全力打一場漂亮的大選，並若有機會進入台北市議會，致力為都更、交通及教育議題努力，看到這份超乎預期的結果，讓他奠定信心、更加努力。

    趙怡翔指出，本來想說初選過了，能好好休息幾天，但很遺憾昨天深夜出來的PCR結果陽性，所以只能好好養病，高興本來也就一時，還有漫長的路要走，要做的事情還有太多，謝謝大家相挺，很期待跟大家繼續往前走。

    民進黨今公布台北市大安、文山市議員初選民調。（民進黨提供）

    民進黨今公布台北市大安、文山市議員初選民調。（民進黨提供）

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