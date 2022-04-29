為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    欲捐中國製快篩試劑受阻氣噗噗 楊志良：會抓老鼠的就是好貓

    前衛生署長楊志良今於立法院受訪，。（記者謝君臨攝）

    前衛生署長楊志良今於立法院受訪，。（記者謝君臨攝）

    2022/04/29 19:35

    〔記者謝君臨／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，前衛生署長楊志良欲捐贈1000萬劑中國製快篩試劑，衛福部食藥署回函請楊補件，並須向經濟部國貿局提出申請。對此，楊志良今（29）日表示，不忌諱快篩試劑是中國製造，因為「黑貓、白貓會抓老鼠就是好貓」，並批評民進黨利用快篩試劑「賺價差」，來「籌措選舉資金」。對此，民進黨發言人黃彩玲反批，楊志良在毫無事實下恣意發言，令人不齒！

    楊志良今在國民黨立委費鴻泰等人陪同下，於立法院舉行「楊志良擋了蔡政府的快篩發財路」記者會。他說，捐贈的唯一目的，是希望民眾可以得到快速、便宜有效的快篩試劑，目前國產供不應求，我們已經找到廠商並支付訂金，它的偽陰性、偽陽性不到1%，篩檢效果非常高且經歐盟認證，有百餘國在使用。

    楊志良表示，根據衛福部食藥署的回函，只有美國、加拿大、澳洲認可的快篩劑才算數，歐盟認可的不算，「我真替外交部長吳釗燮捏一把冷汗，把歐盟及百餘個國家都得罪了。」

    楊志良說，他公開告訴民眾要捐贈的快篩試劑是「中國製造」的，「黑貓、白貓，會抓老鼠就是好貓」，中國是「世界工廠」，但衛福部食藥署說，中國製的要經過經濟部國貿局的核可，他要請教衛福部長陳時中：「目前指揮中心進口的篩劑來自哪些國家？一劑多少錢？有效率是多少？」

    楊志良指出，台灣目前快篩試劑1劑要100元，對弱勢家庭仍是一個負擔，歐盟1劑約新台幣55元，政府花了100億元購買1億劑快篩試劑，然後要人民去排隊購買，老百姓再花100元去買，「不就花了200億元」？

    楊志良還說，口罩賣那麼貴，當年他當署長時戰備口罩一個只要0.9元，再來是疫苗、快篩，批評「高端是最貴疫苗」，還沒經過世界衛生組織認可，「民進黨是否要籌選舉的錢來買票」、「買1450，在放一些在口袋裡」、「我公開講，監察院就是總統蔡英文自己辦的，我也不怕得罪人，她可以來告我，就是用這些錢裝到自己口袋」。

    對此，民進黨發言人黃彩玲表示，指揮中心依據地方需求與整體疫情走向，向國外大廠購買家用快篩試劑，其購買的品牌與價格，和民進黨競選資金毫無關聯，楊志良過去歷任政務官，卻在毫無事實下恣意發言，令人不齒！

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第1款「家用唾液快篩」可進口了 業者申請3000萬劑
    2022/04/29 19:23

    第1款「家用唾液快篩」可進口了 業者申請3000萬劑
    快篩劑太貴是綠營籌競選資金？ 民進黨批楊志良令人不齒！
    2022/04/29 18:34

    快篩劑太貴是綠營籌競選資金？ 民進黨批楊志良令人不齒！

    高鐵左營站區整合開發串連北城計畫
    高市採購快篩試劑1劑只要59元 陳時中分析原因
    2022/04/29 16:33

    高市採購快篩試劑1劑只要59元 陳時中分析原因
    楊志良不滿捐快篩受阻 陳時中：中國產品進口都要由經濟部審查
    2022/04/29 16:31

    楊志良不滿捐快篩受阻 陳時中：中國產品進口都要由經濟部審查

    青春期是長高黃金期？醫師揭開真相
    家用唾液快篩快到了！ 陳時中：敏感度偏低 但食藥署應會通過
    2022/04/29 15:49

    家用唾液快篩快到了！ 陳時中：敏感度偏低 但食藥署應會通過
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播