欲捐中國製快篩試劑受阻氣噗噗 楊志良：會抓老鼠的就是好貓

前衛生署長楊志良今於立法院受訪，。（記者謝君臨攝）

2022/04/29 19:35

〔記者謝君臨／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，前衛生署長楊志良欲捐贈1000萬劑中國製快篩試劑，衛福部食藥署回函請楊補件，並須向經濟部國貿局提出申請。對此，楊志良今（29）日表示，不忌諱快篩試劑是中國製造，因為「黑貓、白貓會抓老鼠就是好貓」，並批評民進黨利用快篩試劑「賺價差」，來「籌措選舉資金」。對此，民進黨發言人黃彩玲反批，楊志良在毫無事實下恣意發言，令人不齒！

楊志良今在國民黨立委費鴻泰等人陪同下，於立法院舉行「楊志良擋了蔡政府的快篩發財路」記者會。他說，捐贈的唯一目的，是希望民眾可以得到快速、便宜有效的快篩試劑，目前國產供不應求，我們已經找到廠商並支付訂金，它的偽陰性、偽陽性不到1%，篩檢效果非常高且經歐盟認證，有百餘國在使用。

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楊志良表示，根據衛福部食藥署的回函，只有美國、加拿大、澳洲認可的快篩劑才算數，歐盟認可的不算，「我真替外交部長吳釗燮捏一把冷汗，把歐盟及百餘個國家都得罪了。」

楊志良說，他公開告訴民眾要捐贈的快篩試劑是「中國製造」的，「黑貓、白貓，會抓老鼠就是好貓」，中國是「世界工廠」，但衛福部食藥署說，中國製的要經過經濟部國貿局的核可，他要請教衛福部長陳時中：「目前指揮中心進口的篩劑來自哪些國家？一劑多少錢？有效率是多少？」

楊志良指出，台灣目前快篩試劑1劑要100元，對弱勢家庭仍是一個負擔，歐盟1劑約新台幣55元，政府花了100億元購買1億劑快篩試劑，然後要人民去排隊購買，老百姓再花100元去買，「不就花了200億元」？

楊志良還說，口罩賣那麼貴，當年他當署長時戰備口罩一個只要0.9元，再來是疫苗、快篩，批評「高端是最貴疫苗」，還沒經過世界衛生組織認可，「民進黨是否要籌選舉的錢來買票」、「買1450，在放一些在口袋裡」、「我公開講，監察院就是總統蔡英文自己辦的，我也不怕得罪人，她可以來告我，就是用這些錢裝到自己口袋」。

對此，民進黨發言人黃彩玲表示，指揮中心依據地方需求與整體疫情走向，向國外大廠購買家用快篩試劑，其購買的品牌與價格，和民進黨競選資金毫無關聯，楊志良過去歷任政務官，卻在毫無事實下恣意發言，令人不齒！

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