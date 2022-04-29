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    謝國樑又開競選支票了 若當選基市長將發「染疫慰問金」

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今日開記者會提出競選支票，未來若入主基隆市政府後，將發放「染疫慰問金」，每人1萬元，民眾若因為確診死亡，將獲得「染疫補償金」每人30萬元，追溯自2020年疫情發生。（謝國樑提供）

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今日開記者會提出競選支票，未來若入主基隆市政府後，將發放「染疫慰問金」，每人1萬元，民眾若因為確診死亡，將獲得「染疫補償金」每人30萬元，追溯自2020年疫情發生。（謝國樑提供）

    2022/04/29 15:51

    〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）確診人數攀升，國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今開記者會提出競選支票，未來若入主基隆市政府後，將發放「染疫慰問金」，每人1萬元，民眾若因為確診死亡，將獲得「染疫補償金」每人30萬元，發放期間並追溯自2020年疫情開始計算。

    謝國樑表示，基隆過去1個月，確診人口比一直都是全國最高的縣市。而染疫的民眾將有近半個月的時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態。因此，他率先提出，未來他若能當選基隆市長，將發放給基隆市民「染疫慰問金」每人1萬元，以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱為優先發送對象。

    謝國樑指出，只要他當選，若是因為染疫死亡，補償30萬元，其中由市政府來補償20萬元，並從民間募資10萬元，以稍彌補痛失家人的心情。謝國樑強調，發放染疫死亡慰問金，將溯及2020年疫情開始，2年內皆可申請，他並建議中央政府考量比照。

    謝國樑提到，以基隆為例，總人口36萬中約有17萬多的勞動力人口。目前中央疫情指揮中心以香港、紐西蘭等染疫率15％做為因應規劃的基礎，基隆市大約有2萬5千位勞動人口可能染疫。而染疫的民眾將有近半個月甚至更長的時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態。若中央的策略方針是集體染疫才能集體免疫的話，那更要妥善、確實的照顧染疫民眾。

    謝國樑說，確診者康復後也還是會有「後遺症」。據美國媒體CNBC最新報導指出，逾70％的COVID-19確診者康復一年後出現長期的後遺症。就此來看，新冠肺炎對確診個體的健康及各方面生活來說，還是有長期、深遠的影響。

    謝國樑最後表示，台灣這波疫情迅速升溫，基隆又頓時成為全台疫情最嚴重的地區，內心也感到非常難過和不捨。他說，就算政府的補助再多，很有可能對於染疫者來說也還是不夠的。因為染疫的民眾不僅生活受到影響，恢復後更有中長期的後遺症。所以，未來他如果有機會進入市府後，謝國樑將直接發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計的民眾，能夠得到快速、具體的幫忙。

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