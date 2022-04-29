屠宰場轉型公園上週動土 蔡其昌今會勘批盧：趕剪綵急就章

蔡其昌（右二）質疑，盧秀燕對居民聲音「充耳不聞」、「趕剪綵急就章」。（記者張瑞楨攝）

2022/04/29 15:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕上週五（22日），主持台中市肉品市場（屠宰場）轉型公園的動土典禮，事隔一週，將代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今天在市議員賴佳微、議員參選人楊宗澧陪同下會勘，里長氣憤說，里民受屠宰場之害數十年，轉型為公園，卻不蓋停車場，市府漠視里民需求，蔡其昌質疑，盧秀燕對居民聲音「充耳不聞！」「趕剪綵急就章」，支持者強調，「盧秀燕市長不做，就換蔡其昌來做！」

對此，市府回應說，附近有數個停車空間正在開闢建設中，「市府持續推動停車空間改善，供民眾實際需求使用」。

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俗稱屠宰場的台中市肉品市場，已有40多年歷史，是所謂的「鄰避設施」，居民抱怨噪音擾人、臭味難忍，盧秀燕擔任立委時提出遷移政見，林佳龍擔任市長時，有意遷移到烏日區，卻引起烏日居民反對，盧秀燕擔任市長後，決定終止屠宰，中市所需肉品改向外縣市購買，該屠宰場轉型為「豬事圓滿園區（公園）」，盧秀燕上週五主持動土典禮。

不料，卻有當地里長、民眾自發發起連署，要求盧市府能夠有效利用土地空間，比照中正公園，開闢地下停車場，紓解當地停車空間不足，台中市議員賴佳微今天邀請蔡其昌會勘，市議員參選人楊宗澧、北區建成里長林文吉、北區建德里長鄭凱鶴、太平區新光里長游癸龍、莊競程服務處等也出席聲援，呼籲盧秀燕市長傾聽在地民意。

蔡其昌說，自小客車數量與停車位的比例，台中市居六都最後一名，他強調，如果為了選舉，急就章蓋公園剪綵，漠視當地停車問題，未來公園興建完成後，外來客加上當地持續發展之下，停車位不足問題更嚴重，「我會在中央找相關單位來爭取預算協助，但還需要市政府願意配合」，他強調，他如果當上市場，會重新規劃解決此問題。

市府新聞局則回應，屠宰場與周圍設有停車場，包括主體式共榮公園已經開工，公園北側商業區也正辦理「台中市肉品市場原地轉型活化促進民間參與公共建設案」可行性評估，規劃設置汽車523格及機車538格的停車空間，加上已開闢成的建成停車場與路邊停車空間現有279格汽車格與384格機車格，市府持續推動停車空間改善，供民眾實際需求使用。

市府表示，因應肉品市場轉型後的停車規劃，交通局也已調查肉品市場周邊500公尺內的停車供需，其中緊鄰肉品市場的建成停車場提供汽車58席、機車37席，尖峰使用率為79%，平均使用率71％，路邊設置汽車格221格及機車格347格，使用情形尚有餘裕供民眾使用，市府將持續依地區實際需求，參酌停車供需及周轉率，改善周邊停車需求。

盧秀燕上週五主持屠宰場轉型公園的動土典禮。（資料照）

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