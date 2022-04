立陶宛主流媒體聯訪 吳釗燮直指中國與「俄」的距離

外交部長吳釗燮(左上)28日接受多家立陶宛主流媒體視訊聯訪,針對台立關係、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭等各項議題發表看法。(外交部提供)

〔記者楊丞彧/台北報導〕外交部今天表示,外交部長吳釗燮28日接受立陶宛多家主流媒體視訊聯訪,針對台灣與立陶宛關係、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭啟示、中國對台威脅以及民主夥伴合作互利等議題交換意見,我國駐立陶宛代表黃鈞耀也視訊參加。吳釗燮以俄羅斯入侵烏克蘭後的情勢發展指出,台灣強烈譴責並參與制裁俄羅斯侵略烏克蘭的行為;反觀中國,雖聲稱中立,卻暗助俄羅斯。台灣與立陶宛是自由民主的堅實夥伴,將堅定一致共同對抗威權主義的擴張。

此次媒體聯訪幾乎立陶宛各家主流媒體都到齊,包括立陶宛國家廣播電視台(LRT)、立陶宛公共廣播新聞網站(LRT.lt)、立陶宛通訊社(ELTA)、波羅的海通訊社(BNS)、LNK電視台及網路新聞DELFI等媒體。外交部指出,此次聯訪有助增進立陶宛民眾對台立深化關係及共同守護民主價值的瞭解。

針對台立關係,吳釗燮於聯訪時提到,去年國際疫苗短缺之際,立陶宛慨捐台灣疫苗,擴大我國先前提供立國口罩的良善循環,此舉溫暖台灣人民的心扉,不僅大力購買立陶宛商品,也熱切關心新民主夥伴。

吳釗燮提到,1989年波羅的海三國人民牽手串成人鏈,希望脫離蘇聯追求自由的精神,深深感動台灣人民。吳釗燮並引用立陶宛外長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)在疫苗捐贈時的推文「熱愛自由者應相互照應」(Freedom-loving people should look out for each other),強調民主夥伴互助合作的重要。

吳釗燮指出,台灣與立陶宛持續深化各項領域的交流合作,去年我國正式設立駐立陶宛台灣代表處後,今年也已收到立國來台設處的申請。我國誠摯歡迎立陶宛駐台機構儘速成立,以加速深化雙邊友好實質合作。而台立經貿前景可期,我國已宣布成立2億美元中東歐投資基金,外貿協會「立陶宛商品展示中心」也於4月開幕;台灣期盼與立陶宛強化在關鍵產業的合作。

針對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭發展,吳釗燮指出,我國強烈譴責並參與制裁俄羅斯侵略烏克蘭的行為;在戰事爆發後,我國立即馳援烏克蘭27噸醫療物資,並成立專戶接受各界捐款,募集約3300萬美元善款,陸續轉至周邊國家,民間人道救援物資也透過斯洛伐克及波蘭等國轉送烏克蘭。

吳釗燮強調,我國結合政府與民間資源的善舉,彰顯了台灣願意分擔國際責任,堅定守護民主的精神,與中國聲稱中立,但暗助俄羅斯的立場大相逕庭。

吳釗燮重申,台灣密切關注烏俄戰爭及國際情勢發展,對中國動向也保持高度警覺。面對中國的文攻武嚇,台灣會效法烏克蘭人民堅強抵抗俄國優勢武力的決心,肩負起捍衛自己國家安全的責任。台灣不僅積極提升國防自衛能力,發展不對稱戰力,建構嚇阻所需的實力,同時與世界民主夥伴加強安全合作。在烏俄戰火仍蔓延的時刻,台灣與立陶宛是自由民主的堅實夥伴,堅定一致共同對抗威權主義的擴張。

