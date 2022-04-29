中國「謬評」台美關係 外交部反擊：威權國家製造認知假象

我國外交部痛批中國「荒謬評論」台美關係。（記者楊丞彧攝）

2022/04/29 12:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕昨天有媒體以頭版報導，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）本月率團訪台是為強力推銷波音787客機；中國外交部發言人汪文斌昨天也在記者會上隔空一搭一唱說：「美台交往嘴上都是主義，背後都是生意。」對此，我國外交部今天強烈回擊表示，對中國共產黨極權政府荒謬評論及聯合報的不實報導深感遺憾，並予以譴責。

外交部透過新聞稿直指，中國共產黨極權政府的外交部昨隔海呼應聯合報不實報導，宣稱葛瑞姆率團訪台是為強力推銷波音787客機；外交部也批評，在我國發行的聯合報，近日來也配合中國共產黨極權政府的論調，持續以扭曲及偏狹方式進行報導與評論。對中國共產黨極權政府荒謬評論及聯合報的不實報導，外交部深感遺憾並予以譴責。

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外交部直指，中方藉機貶抑美國會議員對台灣的支持，意圖分化台美關係，只會引起台灣人民對中國共產黨極權政府更深的反感；而聯合報持續惡意解讀美國友人對台灣的支持，不斷醜化力挺台灣的美國重量級聯邦參議員，國人自有公評。

外交部強調，對本案相關立場已在昨天完整說明。中國把民主國家間基於共同價值、地緣安全、產業發展利益的相互支持與合作，刻意戴上「交易」、「買賣」的帽子，這是威權國家製造認知假象的典型操作手法；中國共產黨極權政府外交部上述的說法也正說明了一切。對於聯合報持續配合中國共產黨極權政府的宣傳基調，刊登誤導視聽的扭曲報導及偏狹評論，外交部感到高度遺憾。

外交部重申，尊重媒體言論自由，但對於有根本事實錯誤的言論及報導高度關切。因此，外交部呼籲特定媒體應回歸媒體專業，為民眾提供正確資訊。外交部同時提醒我國民眾勿輕信不實訊息，也要隨時高度警覺中國共產黨極權政府假借在地協力者在台灣發動的認知作戰。

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