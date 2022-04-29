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    俄羅斯鋼琴家等6名傑出高專人才 歸化我國成「新台灣人」

    內政部通過6位高級專業人才，歸化我國國籍。（資料照）」

    內政部通過6位高級專業人才，歸化我國國籍。（資料照）」

    2022/04/29 11:15

    〔記者吳書緯／台北報導〕內政部昨召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過有半導體研發製造、鋼琴演奏、物理學及電影研究等領域的6位高級專業人才，歸化我國國籍。其中，包含俄羅斯籍柯隆泰為俄國現代重要作曲家及鋼琴家，自2003年起受邀在台任教，指導多名學生獲得國內外獎項肯定，對我國音樂教育深具貢獻。

    內政部今透過新聞稿指出，自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有232名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

    內政部表示，本次審查通過的美國籍陳先生，專長為前瞻半導體元件及記憶體電路技術開發，曾任職美國半導體大廠12年以上，具備關鍵半導體專業技能與資歷，亦發表國際期刊及會議論文超過30篇，並擁有超過30項的國際專利，又於2011年在美國、台灣創辦公司，推廣邏輯與記憶體異質整合技術，有助我國半導體及相關產業的發展。

    另外，內政部提到，俄羅斯籍柯隆泰，曾獲1981年蘇聯鋼琴大賽冠軍、1982年柴可夫斯基鋼琴大賽演出特別獎、1999年普希金金獎，又其創作提琴協奏曲曾獲1982年蕭士塔高為契大獎，累積相當豐富經歷，並已列入當代具權威性的新葛羅夫音樂辭典（The New Grove Dictionary of Music and Musicians）專篇介紹，2003年起在台任教至今，指導多名學生獲得國內外獎項肯定。

    內政部強調，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

    內政部通過6位高級專業人才，歸化我國國籍。（翻攝內政部高級專業人才名冊）」

    內政部通過6位高級專業人才，歸化我國國籍。（翻攝內政部高級專業人才名冊）」

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