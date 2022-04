俄羅斯鋼琴家等6名傑出高專人才 歸化我國成「新台灣人」

內政部通過6位高級專業人才,歸化我國國籍。(資料照)」

2022/04/29 11:15

〔記者吳書緯/台北報導〕內政部昨召開歸化國籍高級專業人才審查會,通過有半導體研發製造、鋼琴演奏、物理學及電影研究等領域的6位高級專業人才,歸化我國國籍。其中,包含俄羅斯籍柯隆泰為俄國現代重要作曲家及鋼琴家,自2003年起受邀在台任教,指導多名學生獲得國內外獎項肯定,對我國音樂教育深具貢獻。

內政部今透過新聞稿指出,自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今,累計已有232名長期在台灣付出,熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才,在免喪失原有國籍情形下,歸化我國。

內政部表示,本次審查通過的美國籍陳先生,專長為前瞻半導體元件及記憶體電路技術開發,曾任職美國半導體大廠12年以上,具備關鍵半導體專業技能與資歷,亦發表國際期刊及會議論文超過30篇,並擁有超過30項的國際專利,又於2011年在美國、台灣創辦公司,推廣邏輯與記憶體異質整合技術,有助我國半導體及相關產業的發展。

另外,內政部提到,俄羅斯籍柯隆泰,曾獲1981年蘇聯鋼琴大賽冠軍、1982年柴可夫斯基鋼琴大賽演出特別獎、1999年普希金金獎,又其創作提琴協奏曲曾獲1982年蕭士塔高為契大獎,累積相當豐富經歷,並已列入當代具權威性的新葛羅夫音樂辭典(The New Grove Dictionary of Music and Musicians)專篇介紹,2003年起在台任教至今,指導多名學生獲得國內外獎項肯定。

內政部強調,高級專業人才歸化取得我國國籍後,將擁有參政權,也能享有各種社會福利保障。

內政部通過6位高級專業人才,歸化我國國籍。(翻攝內政部高級專業人才名冊)」

