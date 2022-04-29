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    中正紀念堂變兒童遊戲場？ 蔣萬安：非常遺憾

    國民黨立委蔣萬安聯訪。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委蔣萬安聯訪。（記者王藝菘攝）

    2022/04/29 10:58

    〔記者陳昀／台北報導〕備戰台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安日前拋出將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」，盼開放討論，近日行政院促轉會公布方案，其一選項為兒童遊戲場等設施，蔣萬安今受訪表示，「非常遺憾」促轉會狹隘、去脈絡化地看待歷史，只會加劇台灣社會撕裂，兩蔣對中華民國的付出是不容扭曲的。

    蔣萬安認為，兩位蔣總統對中華民國和台灣這片土地的貢獻絕對不容抹滅，像是蔣中正推動的土地改革、375減租、耕者有其田、公地放領，推動九年國民義務教育；後續蔣經國推動十大建設、科學園區奠定現在台灣的高科技產業護國神山台積電，以及晚年推動開放黨禁、報禁，奠定民主化等，這都是台灣史、近代史不容抹滅的歷史。

    蔣萬安指出，他非常遺憾促轉會還是用非常狹隘、去脈絡化的方式看待歷史，無法促進台灣社會和解，只會加劇台灣社會不斷撕裂，加深族群對立跟仇恨，不管促轉會如何操作，兩蔣對中華民國這片土地的付出是不容扭曲的，他也呼籲用更高視野跟角度看待兩蔣守護中華民國、建設台灣的貢獻，也不容許任何政黨少部分的人，去脈絡化看待歷史。

    對於昨稱當選台北市長不會迴避228家屬，今被媒體問及具體作法時，蔣萬安說，他要再次強調，兩位蔣總統對這片土地的貢獻，是不容抹滅的，這是台灣史、近代史非常重要的一部分，接下來該怎麼做就怎麼做，面對歷史傷痕他會謙卑以對，任何可以促進社會和解、各族群融合、增進互信，他都會努力做、認真去做。

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