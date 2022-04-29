獨家》軍方「即佔即升」新制5月生效 張台松升中將丶孫立方升少將

航空特戰指揮部指揮官張台松晉任中將，陸軍司令徐衍璞上將昨日期勉張台松，持續落實「扎根基層、部隊訓練、危安防處」工作，為提升陸軍整體戰力，貢獻心力。（圖：取自國防部青年日報）

2022/04/29 09:19

〔記者羅添斌／台北報導〕為使權責相當、激勵國軍軍官士官士氣，國防部在今年2 月提出修法預告，將國軍中少將丶校尉軍官士官晉任作業，由每半年一次改為每月一次，經過為期60天的預告期後，府院已在日前同意實施，並核定從今年5 月生效，也就是只要佔缺生效的中少將丶校尉級軍官丶士官，不用再經過最長半年的等待期，就可以在次月一日晉任生效。

軍方官員今天指出，首波適用「即佔即升」新制的國軍新階中少將，均已在昨天由軍種司令或是直屬單位主官，完成晉任授階儀式，首波適用的新科中將，包括陸軍航特部指揮官張台松中將丶海軍司令部政戰主任劉慶斌中將，以及戰機飛行員出身的國防部情報次長顏有賢中將，新科少將包括國防部軍事發言人孫立方少將丶馬防部女性政戰主任龔瓊玉少將等人。

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陸軍司令徐衍璞上將昨日在大漢營區主持晉任授階典禮，徐司令期勉航空特戰指揮部指揮官張台松中將，持續落實「扎根基層、部隊訓練、危安防處」工作，為提升陸軍整體戰力，貢獻心力。徐衍璞指出，張指揮官為「即佔即升」政策通過後，首次晉升的將領，期藉每月晉任，即時拔擢國軍優秀人才，縮短晉任期程，使官階與職務相符，提振國軍士氣。

海軍司令劉志斌上將昨天主持5月份將官晉任授階典禮，並為政戰主任劉慶斌中將授階，劉志斌司令肯定劉慶斌主任具備豐富學經歷，處事敬業負責，在各職務歷練及執行任務方面，均有優異表現，期許政戰幹部在劉主任帶領下，運用組織，掌握人員狀況，持恆推動政戰工作，齊心齊力建構海軍精實戰力。

海軍司令劉志斌上將昨天主持5月份將官晉任授階典禮，並為政戰主任劉慶斌中將授階。（圖：取自國防部青年日報）

新任國防部情報次長顏有賢（右）晉任為空軍中將，為首波適用「即佔即升」新制的國軍新階中將之一。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

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