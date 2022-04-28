議員批台中市財政全靠賣地難永續 市府：歲入規模成長30％

民進黨市議員施志昌（右）批市府自稱財政好是吹噓。（記者蘇金鳳攝）

2022/04/28 22:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市財政遭市議員質疑，民進黨市議員施志昌、林祈烽與鄭功進今天在市議會表示，市長盧秀燕每每吹噓台中市財政很好，每年平均舉債金額下降，甚至收支平衡，但實際上是靠了賣515億的土地換來的，批盧秀燕出賣台中未來的方式，根本無法讓財政永續。

財政局長羅仙法表示，台中市政府歲出規模2019年原預算的1246億元增加到2022年的1512億元，成長幅度逾21％。歲入規模則從2019年原預算的1089億元增加到2022年的1416億元，成長幅度30％，可見開源有成長。

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羅仙法指出，2015年至2018年的平均賒借收入決算數為112億元，而108年的賒借收入決算數為49億元，109年更無賒借；決算盈餘為5億元，是縣市合併十年來，首見盈餘。可見節流有成，才能創造盈餘。

民進黨市議員施志昌今天在市議會指出，台中市政府的財政問題基本上是面臨衰退，地方稅收入從2019年的477億下降到465億。當然，市府不是以賺錢為目的，但相比於盧秀燕市長接手市府至今，歲出規模從2018年的1187億增長到今年的1515億，歲出規模成長了27％。這基本上衝擊到財政的永續。

施志昌指出，盧市府不斷吹噓財政結構在改善，靠的是什麼？就是賣了超過515億的土地。這些就像企業的轉投資跟資產處分，對於財務的長期改善並沒有太大助益，當無地可賣，對市府財政會帶來極大的衝擊。

施志昌表示，市府賣地創造財政平衡的方式，基本上可以說是目光短淺的做法，只是將現在的成本轉嫁到未來，這種炒短線的做法，未來都是必須付出代價的。

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