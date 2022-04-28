下架性私密影像 民團籲修法明定24小時內

民間團體與跨黨派立委今共同舉行記者會，針對遏止數位性暴力提出修法建議。（民間司改會提供）

2022/04/28 17:56

〔記者謝君臨／台北報導〕為遏止數位性暴力犯罪事件，行政院日前提出四部修法草案。婦女救援基金會等民間團體今（28）日與跨黨派立委共同舉行記者會，提出修法建議，包括：24小時內下架性私密影像；課予加害人交出影像之義務，並明確規範違反之罰則；應讓被害人能自行聲請性私密影像犯罪之被害人保護令，以強化即時保護的功能。

政府提出的四部法案修法，包括「刑法」、「犯罪被害人保護法」、「性侵害犯罪防治法」與「兒少性剝削防治法」。民團與跨黨派立委今針對數位性暴力被害人保障的不足，以及現行法令規範與執行的困難進行探討，並提出修法建議。

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民進黨立委范雲分析，行政院四法草案至少有四項不足之處：一、未規範網路業者下架影像之時限；二、未要求警方應積極協助下架及取回遭散布的性影像；三、防制教育內涵及範圍不夠完善；四、被害人無法直接向法院聲請保護令。她說，後續立院審查法案時，絕對會盡力爭取納入婦女團體和被害人訴求。

時代力量立委王婉諭指出，雖然行政院提出的「性侵害犯罪防治法」與「兒少性剝削防治法」草案中有增訂「移除性私密影像」的相關依據，但某些條文內容文義不清，在性私密影像防治上，未明訂主要權責機關，恐難以執行；政府應以網路治理的角度，與網路世界的專家學者、網路平台業者建立互動模式，更加細緻的去訂定適合網路世界的條文及相關機制。

王婉諭也說，除機制面的建立，也非常需要專責性私密案件偵查的人力。她要求性私密影像事件應準用「性侵害犯罪防治法」，設專人專責處理，希望能讓每個案件都有及時出動的偵查量能，並且強化科技偵查專業及經驗的累積。

民進黨立委吳玉琴認為，被害人最需要的協助，是立即移除網路上的性私密影像，但行政院「性侵害犯罪防治法」草案卻欠缺要求業者就影像進行比對、移除或下架的規定；因此，她在委員會審查時提出修正動議，要求網路業者於技術可行之下，應比對、移除或下架被害人的性私密影像。

民團也提出五大訴求，包括：看見數位被害人需求，正視實務人員處理的困境；被害人因相關案件報案，應有制度使警方命加害人交出影像，或確保於刑事程序法中即時的證據保全措施；針對境外網站上無法透過我國強制處分下架的影像，應確保相關規範有機制得命加害人下架；使用散佈性私密影像而為性暴力的加害人，應有機制命其接受認知輔導；保護令內容應明確包含禁止重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽被害人的性影像。

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