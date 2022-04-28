因應醫療糾紛增多 政院提修法調解先行

因應醫療糾紛增多，行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，訴訟前調解先行。（資料照）

2022/04/28 15:48

〔記者李欣芳／台北報導〕因應各地醫院不時傳出醫療糾紛，行政院會今天通過衛福部擬具的「醫療事故預防及爭議處理法」草案，明定醫療機構應組成醫療事故關懷小組，在醫療事故發生後，應即時進行病人關懷及協助，地方衛生局應組成醫療爭議調解會，不論民、刑事醫療訴訟均應先經其調解，調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，醫療行為具有公益性、急迫性及高風險性，而國內醫療糾紛動輒以業務過失致死或重傷害罪提起訴訟，使得醫病關係趨於緊張，且訴訟過程冗長，讓雙方飽受煎熬，不僅不利醫療體系長遠發展，最終將損及民眾健康及權益。本次修法主在建立醫療糾紛的非訴訟處理機制（醫療爭議調解先行），有助保障病人權益、促進醫病和諧。

請繼續往下閱讀...

衛福部表示，希望透過本次立法，不只保障醫事人員免除不必要的司法恐懼，且對醫療爭議採更開放的態度進行檢討，以提升醫療品質，並改善醫病關係。本案送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

此外，行政院會院會今天也通過「醫師法」部分條文修正草案，這項草案修正重點聚焦於該法修正條文第4條之1，對於持外國學歷報考國內醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法