美眾院通過法案助台成為WHA觀察員 外交部：彰顯美方支持從未停歇

外交部北美司長徐佑典。（記者楊丞彧攝）

2022/04/28 14:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦眾議院美東時間27日以425票支持、0票反對的壓倒性票數通過法案，要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分，法案接下來將送交總統拜登簽署後生效，我國外交部對此表達誠摯謝意。

外交部北美司長徐佑典今在外交部例行記者會上強調，美國對台灣參與世界衛生組織（WHO）的支持從未停歇；而此舉再度彰顯美國國會兩院、兩黨對於台灣參與WHO的強勁支持。

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徐佑典指出，美國國會對於支持我方參與國際組織一向不遺餘力，多年來透過立法方式要求國務卿協助我國有意義參與WHO，並且每年向國會提出報告。

台灣自從2017年起，遭排除在WHA年會之外，引起美國國會高度關切，因而再度提出法案，要求國務卿研擬策略，協助台灣重新以觀察員身分出席WHA。如果台灣在當年仍未能取得觀察員身分出席WHA年會，國務卿應向國會說明美國在支持台灣取得WHA觀察員方面未來的精進作為。

徐佑典提到，該法案也肯定台灣是世界衛生的模範貢獻者，長期提供財政及技術協助全球衛生安全發展，並在2020年武漢肺炎疫情蔓延全球之際，慷慨捐贈數百萬個個人防護裝備及試劑給需要的國家。過去兩年多以來，全球因受疫情衝擊，更凸顯各國通力合作強化國際衛生體系的重要性。

徐佑典說，美國國會通過這樣的法案，肯定我國對全球衛生的貢獻，並力挺我國參與WHO，意義重大。該法案隨後也將送交白宮由拜登總統來完成簽署，外交部會密切關注後續法案進展，隨時向國人做說明。

徐佑典強調，美國對台灣參與WHO的支持從未停歇，國務卿布林肯在去年5月7日就發表聲明為我執言，並呼籲WHO領導階層採取適當行動讓台灣以觀察員身分參與WHA；去年10月26日，布林肯也發表支持台灣參與聯合國體系的聲明。美國國會也曾多次以社群媒體的串連、聯名致函、通過法案以及公開方言等各種方式，表達對台灣參與WHO的支持，充分發揮協調各國挺身為台灣發言的領導角色。

至於是否循例安排台美官員於瑞士日內瓦WHA年會場外進行會晤，徐佑典回應，這部分雙方仍在密切聯繫溝通，未來若有具體細節，外交部會適時地對外說明。

而有關今年WHA推案規劃部分，外交部發言人歐江安表示，第75屆WHA訂於5月22日至28日舉行，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作。我方將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識與支持，穩健積極推案。

歐江安也說，武漢肺炎（COVID-19）疫情凸顯台灣參與WHO的必要性與急迫性。外交部持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。

至於本年具體的推案方式，歐江安則重申，相關細節目前還不便對外公布。各項推案規劃積極進行中，主政機關衛福部會進行整體評估，納入各項考量，包括國內疫情發展等因素，並做出最妥適的政策決定。相關政府單位將在適當時機向外界說明。

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