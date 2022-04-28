被拍到未戴口罩敬酒 謝龍介致歉：做了不良示範

謝龍介被拍到未戴口罩敬酒，他今天向市民致歉，並請大家繼續監督。（圖由台灣基進提供）

2022/04/28 14:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南基進台南黨部今天公布一張國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介未戴口罩敬酒畫面，質疑本月25日謝龍介還在南市議會質詢中說「因應疫情，包含他自己在內的議員都自主減少跑攤」，結果27日竟遭目擊出席某聚會場合時未戴口罩逐桌敬酒，批評謝根本是光速自打嘴巴，應該公開道歉。

謝龍介今天回應說，「向所有市民朋友、防疫人員與醫護人員致歉，我身為公眾人物，卻做了不良示範，抱歉，給大家添麻煩了。」

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台灣基進安南區參選人王明彥痛批，防疫形同作戰，但謝龍介卻口沫橫飛、逐桌敬酒，已然是防疫的最大破口，對市民健康的危害比普丁還「不人道」，應該公開道歉。

王明彥也諷刺謝龍介，「軟性防疫、軟性跑攤，把選戰看得比防疫重要」，回顧謝龍介在議會中稱自己自律也不過是兩三天前的事，真的是光速自打嘴巴。

台灣基進永康區參選人吳依潔也指出，近期本土案例不斷攀升，昨指揮中心的最新規定依舊是禁止逐桌敬酒敬茶，謝龍介平常在電台噴口水至少對台南市民「不構成威脅」，如今卻在疫情嚴峻期間，逐桌「口沫攻擊」，絲毫沒有防疫觀念。「自己不顧染疫風險就算了，不要拉全台南市民下水！」

王明彥說，謝龍介陷台南人於染疫風險的行為「比普丁還要不人道，應該出面向全體市民道歉」，作為要參選台南市市長的市議員卻無法遵守防疫規範，大剌剌的在議會中暢談「自律」，卻陷台南市民於染疫的風險，「謝龍介與台南市互相隔離才是對台南人最好的選擇」。

謝龍介說，27日晚間，他受邀出席一場里長市政研討的會後餐敘，都有戴好口罩，只有坐下用餐才脫掉，但在席間他一時疏忽，違反了禁止逐桌敬酒的防疫規定。

他說，其實當晚，「包括市長偉哲兄，議長信良兄，還有其他幾位民意代表與參選人到場，並不只有我逐桌敬酒。」不過他早就承諾鄉親，要做個勇於認錯，虛心檢討的市長，所以既然做錯了，就應該認錯，未來一定會加倍警醒，也請大家繼續監督。

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