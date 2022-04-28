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    批評政府「快篩之亂」讓民眾無所適從 藍委建議應專案快速進口

    國民黨立院黨團28日召開「3+4 之亂 ?準備 ?配套 政府不忘占民眾便宜？」記者會，批評政府防疫政策亂了套。（記者塗建榮攝）

    國民黨立院黨團28日召開「3+4 之亂 ?準備 ?配套 政府不忘占民眾便宜？」記者會，批評政府防疫政策亂了套。（記者塗建榮攝）

    2022/04/28 14:28

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今召開記者會，批評居隔「3+4」政策亂了套，沒記取先前教訓又來「快篩之亂」，讓民眾無所適從。

    國民黨團總召曾銘宗批評，疫情指揮中心指揮官陳時中每天都在預測疫情人數，配套都沒有做好，都在用「口水防疫」，出現「缺疫苗」、「缺篩劑」、「缺藥品」等疫苗三缺，連最基本的1922專線也做不好。

    國民黨團書記長萬美玲轟，實名制快篩劑在藥局開賣的第一天，再現大排長龍現象，健保系統還發生大當機，指揮中心的分流方式顯然失靈。

    國民黨立委呂玉玲表示，病毒已經擴散進入社區，指揮中心對地方人力吃緊根本視而不見，居隔人數已超過地方能夠負荷。在輕症居家隔離、居家照護人數增多之下，社區警衛、保全嚴密過濾進出社區人員，儼然是社區防疫人員，建議政府提供足夠的快篩劑給社區保全、警衛使用，讓他們的工作能夠受到更完善的保護。

    李德維表示，快篩試劑不等於口罩，無法重複使用，民間對快篩劑需求隨著疫情擴散速度加快而更加急迫，尤其是學校沒有施打疫苗的學生，但是指揮中心根本沒有撥快篩劑給教育部，責任變成地方政府和學校必須承擔。

    李德維也提到，假如台灣生產快篩劑量不夠，應快速進口，但經濟部卻打臉進口廠商。公文顯示，中國大陸所生產的相關物品沒辦法進口，因台灣已有廠商在生產，但現在是緊急時刻，希望政府不要把相關產品拒在國門外。

    李德維說，現在台灣有需要，政府反而應該專案進口對於民生有用的東西，不要一方面鼓勵廠商進口快篩劑，又把責任推給經濟部國貿局阻隔，導致進口快篩試劑不順利。

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