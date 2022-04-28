民進黨中壢選區議員初選民調出爐 2老將、3新人出線

初選民調過關，彭俊豪PO文感謝支持。（取材彭俊豪臉書）

2022/04/28 13:00

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市議員初選民調第7選區（中壢選區）結果今（28）日出爐，現任議員彭俊豪、徐景文出線，新人張曉昀、黃崇真、魏筠也都順利搶到提名門票。

桃園市議員第7選區應選11席，民進黨計有7人登記角逐、提名5人（含女性保障1人），「7搶5」競爭最激烈，除了現任彭俊豪、徐景文尋求連任，還有市黨部南區前副主任張曉昀、前立委黃仁杼及現任市府客家事務局長黃傅淑香的兒子黃崇真、政治受難者魏朝廷之女魏筠，以及升格前的同樣擔任中壢市民代表的張昌章、劉邦德。

請繼續往下閱讀...

初選民調結果，彭俊豪38.02％、徐景文14.85％、張曉昀16.7％、黃崇真9.74％、魏筠9.28％、張昌章6.12％、劉邦德5.29％。

拿下初選民調第1名的彭俊豪，第一時間在臉書粉專PO文感謝大家的協助，強調初選順利通過，年底大選

他會加倍努力，請大家繼續給予支持與鞭策，他也恭喜徐景文、中壢大姊姊張曉昀、黃崇真、魏筠為你拚，一起努力，同時不忘安慰落馬的張昌章、劉邦德也辛苦了，希望大家共同為心愛的中壢打拚。

包括徐景文、張曉昀、黃崇真、魏筠等人，也在個人臉書粉專感謝大家支持。

初選民調過關，徐景文PO文感謝支持。（取材徐景文臉書）

初選民調過關，張曉筠PO文感謝支持。（取材張曉筠臉書）

初選民調過關，黃崇真PO文感謝支持。（取材黃崇真臉書）

初選民調過關，魏筠（右）PO文感謝支持。（取材魏筠臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法