美強銷我波音787？ 王定宇：只有國台辦會這樣貶抑台美關係

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2022/04/28 12:08

〔記者謝君臨／台北報導〕美國國會議員來台參訪，被平面媒體指強迫向我推銷24架波音787。對此，民進黨立委王定宇指出，對於平面媒體以頭版頭矮化、窄化、扭曲美國參眾議員訪台是為強迫推銷波音客機，我們除了覺得遺憾，也必須說全世界會用這種方式去貶抑台美關係的，大概只有中國國台辦，遺憾台灣媒體做這樣的處理。

平面媒體報導，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，返美後再提此事並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」；這項高達80億美元（換算新台幣約2353億元）採購案，被視為美國在美豬後對台新目標。

請繼續往下閱讀...

王定宇說，各國國會議員出國參訪，除主要目的外，若和自己地區產業有關，都會表達關心，好比他如果有機會訪問日本、加拿大或美國，有機會見到當地官員，也會告訴對方，我們台南關廟鳳梨不錯，希望他們進口，難道他們媒體就要註解台灣國會議員來此強推鳳梨？會這麼荒謬？各國國會議員關心自己地方或國家產業叫做「無可厚非」，但買或不買，當然要尊重各國自由商業考量或國家考慮。

他表示，本次訪團是為台美和印太地區穩定安全，特別是在俄烏戰爭期間，這團對於台灣國家安全、區域穩定有重大意義，當中個別成員對自己地方或國家產業提出關心，這是常常會發生的，把因果顛倒，放在頭版頭將一個點扭曲成全部，矮化成好像這團專程飛來台灣只是為強迫推銷客機，這樣的處理對台美關係不好，也是一種扭曲和窄化，華航買不買有其商業考量，各國有其考慮。

王定宇說，全世界會利用商業採購合約，逼迫他國企業或政府作政治上的屈服，只有中國，中國利用和波音的訂單影響美國國會，甚至影響波音公司，在其官網刻意把台灣矮化成中國的一部分，這是確實發生過的事，當時川普政府的副總統、國務卿還開記者會，公開說這踩到美國企業和內政的紅線，這才值得放在頭版頭。

他批評，把民主國家之間正常往來、交流，民選國會議員關心自己地方產業，把它放大成來台訪問的意義，「這要嘛是國際觀點太Low，要不然就是刻意扭曲」我們只能說很遺憾，這樣的操作大概讓國台辦省了不少事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法