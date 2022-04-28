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    媒體報導美強銷我24架波音787 鄭運鵬：很荒謬的角度

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

    2022/04/28 11:51

    〔記者謝君臨／台北報導〕美國國會議員來台參訪，被平面媒體指強迫向我推銷24架波音787。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，把各國的正式交流，放大成利益交換的論點很不恰當，在各國參訪拜會推銷自己國家主力產品是很常見的交流；他們是順便提及並非強迫簽約，被當作是對台施壓且過度評論為威脅採購，是很荒謬的角度。

    平面媒體報導，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，返美後再提此事並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」；這項高達80億美元（換算新台幣約2353億元）採購案，被視為美國在美豬後對台新目標。

    對此，鄭運鵬認為，把各國的正式交流，放大成利益交換的論點很不恰當，在各國參訪拜會推銷自己國家主力產品是很常見的交流，例如台灣的國會議員與政府官員出訪，也很自然會去推銷像台積電產品、汽車零組件與在地農產品，常常各國正式交流也會把這種推銷當作緩和氣氛的話題，不去推銷的議員才是失職。

    他說，美國國會議員很清楚外交參訪總統與各國政府的拜會，一定是公開且全程轉播，所以不會有太失禮的事。他們推銷自己的重工業像波音787是他們最先進的飛機，而台灣若要買客貨機也只有波音與空中巴士選項，所以他們是順便提及並非強迫簽約，被當作是對台施壓且過度評論為威脅採購，是很荒謬的角度。

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